Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e kësaj të premte në fshatin Duhanas, Berat.
43-vjeçari Ermal Rripi ka humbur jetën pasi ra nga një pemë ulliri gjatë punës.
Sipas informacioneve të para, Rripi ishte duke vjelë ullinj kur ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë, duke u dëmtuar rëndë. Ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Beratit, por fatkeqësisht nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve, duke ndërruar jetë gjatë rrugës.
Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake kanë konfirmuar se ngjarja ka qenë aksidentale.
Grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë të rastit.
