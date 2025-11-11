Një ngjarje makabre ka tronditur Emiratet e Bashkuara Arabe, ku një çift rus u rrëmbye dhe u vra brutalisht pasi u josh me premtimin për një takim me “investitorë”. Viktimat janë Roman Novak, 38 vjeç, dhe bashkëshortja e tij Anna, të cilët prej vitesh jetonin në Dubai dhe shfaqnin në rrjete sociale një jetë luksoze me makina sportive e udhëtime me avionë privatë.
Çifti u zhduk një muaj më parë pasi udhëtuan drejt resortit malor Hatta. Sipas hetimeve, shoferi i tyre personal i kishte dërguar deri në një parking pranë liqenit, ku më pas ata u transferuan në një tjetër automjet. Pak çaste më vonë, Novak kishte dërguar një mesazh të dëshpëruar: “Kam ngecur në male, pranë kufirit me Omanin, më duhen urgjentisht 152 mijë paund.” Pas kësaj, kontakti u ndërpre, shkruan A2 CNN.
Trupat e tyre të copëtuar u gjetën më pas të varrosur në një zonë shkretëtire. Autoritetet ruse dhe ato të Dubait identifikuan tre të dyshuar rusë, një ish-hetues vrasjesh dhe dy ish-luftëtarë nga lufta në Ukrainë, si autorë të krimit. Ata dyshohet se i rrëmbyen çiftin për t’i marrë fjalëkalimin e portofolit të kriptomonedhës së Novakut, por ky rezultoi bosh.
Mediet ruse raportojnë se Novak ishte nën hetim për mashtrime me kripto që kapnin shifrën e 38 milionë paundëve, ndërsa pas vdekjes së tij, fëmijët e çiftit janë marrë në kujdestari nga prindërit e Annës.
