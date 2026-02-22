Zëdhënësi i Shërbimit Sekret, Anthony Guglielmi, bëri të ditur se i dyshuari ishte rreth të 20-ave dhe me origjinë nga Karolina e Veriut. Sipas tij, familja e kishte raportuar të zhdukur disa ditë më parë.
Hetuesit besojnë se i riu ishte larguar nga Karolina e Veriut dhe kishte udhëtuar drejt jugut, përpara se të mbërrinte në Palm Beach. Gjatë rrugës, ai dyshohet se kishte siguruar një armë gjahu. Kutia e armës u gjet më vonë në automjetin e tij.
Sipas autoriteteve, ai kishte hyrë në perimetrin e Mar-a-Lago përmes portës veriore, duke kaluar në momentin kur një tjetër automjet po dilte nga kompleksi.
Leave a Reply