“Përshëndetje! Jam Erion Veliaj. Një mikut tim i nevojiten 70 mijë euro. Rregullohemi bashkë diku tjetër”. Një mesazh me këtë tekst i ka mbërritur në rrjetin “Telegram” nga një numër i panjohur një biznesmeni ndërtimi në kryeqytet, më 26 shtator të vitit 2023. Pas tij nuk ishte kryebashkiaku i Tiranës, por një 28-vjeçar nga Elbasani, i cili ishte duke vënë në jetë një skemë mashtrimi.
Në vijim të komunikimit, biznesmeni me iniciale G. A. ka treguar gatishmëri t’ia dërgonte paratë te zyra në bashki. Nga bashkëbiseduesi i është kërkuar fillimisht t’i dorëzonte të hollat në Vlorë, më pas në një restorant të njohur pranë Lushnjës, e në përfundim kanë lënë si pikë takimi parkimin e një qendre tregtare pranë Kthesës së Kamzës në Tiranë.
Por, teksa ka shkuar në vendin e caktuar, personi që do të merrte paratë nuk e dinte që në çantën e vënë përpara syve nuk kishte euro, por letra, dhe se gjithçka po ndodhte para syve të oficerëve të policisë, të cilët ndërhynë dhe bënë arrestimin e tij, shkruan A2 CNN.
Pas ndalimit, personi ka komunikuar me porositësin, duke pretenduar se paratë u morën, ç’ka çoi më pas në identifikimin e katër personave të tjerë të përfshirë.
Për këtë përpjekje zhvatjeje, Gjykata e Tiranës ka fajësuar pak ditë më parë për “mashtrim” të mbetur në tentativë, të pandehurit Xhensil Qefa-Hida dhe Leonard Xhika dhe i ka dënuar me nga 3 vjet burg secilin. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u ul në 2 vjet, ndërsa për të pandehurin Xhika, gjykata pezulloi burgun dhe e la për 4 vite në Shërbim Prove.
Sipas vendimit gjyqësor të siguruar nga A2 CNN, “truri” i përpjekjes së mashtrimit ishte i pandehuri Xhensil Qefa-Hida. Ai u dënua në mungesë, pasi nuk është arrestuar. Qefa rezulton se ka kontaktuar biznesmenin, duke u hequr si Erion Veliaj dhe, nga ana tjetër, ka instruktuar Leonard Xhikën të shkonte të merrte paratë. Përmes një personi tjetër, ai i ka vënë në dispozicion Xhikës një telefon, duke e udhëzuar që ta hidhte bashkë me numrin pas takimit me biznesmenin.
Në deklarimet e tij, Xhika ka pretenduar se kishte komunikuar në “Telegram” me Qefën, i cili i kishte kërkuar të shkonte të merrte një porosi në Tiranë tek një person, një shumë prej 20 mijë eurosh, nga të cilat mund të mbante 3 mijë.
Në të njëjtën dosje, gjykata fajësoi edhe tre persona të tjerë. Mikel Panxhi, Xhonatan Xhaferri dhe Petro Ferzaj u dënuan përfundimisht me nga 8 muaj burg për “moskallëzim krimi”. Sipas vendimit, pasi ka kujtuar se ishin marrë paratë, Xhensil Qefa-Hida i ka kontaktuar, duke u kërkuar të takonin Xhikën për të marrë disa shuma parash, për t’ia çuar njerëzve të tjerë, duke mbajtur një përqindje për vete.
