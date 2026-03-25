I kam qëndruar pranë Berishës në ditët e veta më të zeza. E di ai si e kam takuar 2-3 ditët e para pasi e përjashtoi Lulzim Basha.
Kështu shprehet Dritan Burgija, i cili u përjashtua nga grupi i anëtarëve demokratë të Këshillit Bashkiak Durrës, të cilin edhe e drejtonte, vetëm sepse është mbështetës i Ervin Salianjit.
Në një intervistë në “Studio Live” me gazetarin Ermal Qori në Report Tv, Burgija thotë se përjashtimin e tij e mësoi nga mediat, dhe kjo është një arsye më shumë pse është zhgënjyer nga vendimi, për të cilin bën përgjegjës drejtpërdrejt Sali Bërishën.
“Ishte vendim surprizë, me thënë të drejtën, dhe vendim zhgënjyes, një vendim i pabazuar dhe i pafaktuar. Minimalisht duhet të më kishin bërë me dije për veprimet që po ndërmerrnin që unë mos të surprizohesha nga mediat dhe ta merrja vesh nga ju këtë punë. E kam marrë vesh nga mediat dje, më kanë telefonuar, më kanë thënë: “Di gjë për këtë?”. Ndërkohë që Shqiptarja.com kishte publikuar edhe shkresën, unë u surprizova. Qesha dhe nuk dija se çfarë emri t’i vija. Nejse, kaloi, unë e mora me sportivitet”,- thotë demokrati.
“Me thënë të drejtën, unë do bëj përgjegjës Sali Berishën, se është njeriu që unë kam mbajtur marrëdhënie më të ngushta se me çdo njeri tjetër atje. Unë drejtova Degën e PD Durrës prej 2021, për 3 vite, derisa vendosa vetë të mos jem më drejtues në Partinë Demokratike Durrës dhe kam pasur një marrëdhënie të shkëlqyer. Me takime të përzemërta, me falënderime për punën që bëja dhe nuk ma merrte mendja kurrë se pas një pune dhe lodhjeje të tillë krah Sali Berishës, do të përfundonte kjo histori kështu. Them do përfundonte, po nuk ka përfunduar, se unë jam pjesë e Partisë Demokratike, por që të arrinte puna deri këtu sa unë të përjashtohesha me një shkresë nga Sali Berisha”,- shton Burgija.
Ish-drejtuesi i Degës së PD-së në Durrës dhe ish-kryetari i grupit të këshilltarëve demokratë në Bashkinë e qytetit bregdetar, thotë se vendimet në selinë blu merren “kokë më kokë” nëpër zyra, dhe se asnjë hap politik aty nuk hidhet pa dijeninë dhe “bekimin” e Berishës.
“S’jam te Partia Demokratike prej Berishës apo prej Flamur Nokës. Sa i përket firmës që mban shkresa, në kokën e shkresës thuhet “Kryesia”. Kryesia dihet kush është. Ata mblidhen kokë më kokë dhe marrin vendimin dhe vendim të firmosur nga Flamur Noka pa e ditur Sali Berisha nuk ka”,- thotë Burgija.
Akuzat e krydemokratit për mbështetje të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, Burgija i mohon plotësisht. Për më tepër, demokrati i përjashtuar i kujton Berishës solidaritetin dhe përkrahjen e tij kur vetë ish-kryeministri u përjashtua nga partia me vendim të Lulzim Bashës.
“Ndoqa reagimin e zotit Berisha sot në media, ku fliste për qëndrime dhe na akuzonte ne se paskemi përfituar dhe paskemi qenë mbështetës të Partisë Socialiste. Nuk ishin vetëm fjalë, por edhe qëndrime që kishim mbajtur ne. Unë nuk e di se kujt i referohet zoti Berisha. Cilave qëndrime u referohet zoti Berisha? Ose jeton në botë paralele ose këshilltarët i ka dizastër. Po përdor këtë fjalën siç iu drejtua ai dikur Lul Bashës. Hapi rekordet e Këshillit Bashkiak Durrës. Po deshe, t’i vë në dispozicion edhe procesverbalet që na vijnë në email pas mbledhjes, që mbajmë secili prej nesh, dhe pastaj flasim për qëndrime. I kam qëndruar pranë Berishës në ditët e veta më të zeza. E di ai si e kam takuar 2-3 ditët e para pasi e përjashtoi Lulzim Basha”,- thotë Burgija.
Demokrati sfidon Flamur Nokën që të faktojë akuzat për tradhti politike ose sekretari i Përgjithshëm i PD-së do të shkojë “në gjykatë, do përgjigjet në gjykatë për këtë shpifje të ulët që ka bërë”.
Leave a Reply