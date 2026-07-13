Arbitri holandez Rob Dieperink ka ndërruar jetë në moshën 38-vjeçare, vetëm pak javë pasi ishte përjashtuar nga lista e arbitrave të Kupës së Botës pas arrestimit të tij në Britaninë e Madhe, lidhur me akuza për sulm seksual ndaj një adoleshenti.
Lajmi u konfirmua nga Federata Holandeze e Futbollit (KNVB), e cila u shpreh se është “e tronditur dhe thellësisht e pikëlluar” nga humbja e arbitrit me përvojë ndërkombëtare. Shkaku i vdekjes nuk është bërë ende publik.
Dieperink ishte arrestuar në prill nga Policia Metropolitane e Londrës, pasi një adoleshent kishte raportuar një sulm seksual të dyshuar në një adresë në Croydon. Megjithatë, pas hetimeve, autoritetet britanike njoftuan se provat nuk ishin të mjaftueshme për të ngritur akuza dhe çështja u mbyll pa ndonjë veprim të mëtejshëm ligjor.
Pavarësisht kësaj, FIFA vendosi ta hiqte arbitrin nga lista e zyrtarëve të planifikuar për Kupën e Botës, një vendim që Dieperink e cilësoi zhgënjyes.
Në reagimin e tij pas mbylljes së hetimeve, ai deklaroi se ishte “akuzuar padrejtësisht” dhe se kishte bashkëpunuar plotësisht me policinë, FIFA-n, UEFA-n dhe Federatën Holandeze të Futbollit.
Incidenti i dyshuar kishte ndodhur në prag të një ndeshjeje të UEFA Conference League në Londër, ndërsa Dieperink ishte në Angli për detyra zyrtare. Ai ishte arrestuar në prani të zyrtarëve të tjerë të UEFA-s.
Federata Holandeze e përshkroi Dieperink si një arbitër të respektuar dhe një koleg të përkushtuar, duke shprehur ngushëllime për familjen, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën.
Rob Dieperink nisi karrierën si arbitër profesionist në vitin 2012, ndërsa që nga viti 2017 drejtonte ndeshje në Eredivisie. Ai kishte qenë edhe arbitër VAR në Kampionatin Evropian 2024 në Gjermani. Ndeshjen e fundit e arbitroi vetëm pak ditë para vdekjes, në një miqësore mes Go Ahead Eagles dhe Apollon FC.
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