Gjyqtarja e arrestuar Enkelejda Hoxha dhe avokati Aldo Tabaku takoheshin në një furrë buke. Fotoja e publikuar nga gazetari i Report TV, Arsen Rusta, tregon Hoxhën dhe Tabakun, të cilët janë takuar në një furrë buke.

Rusta shkruan më tej se Hoxha dhe Tabaku, në këtë foto të publikuar janë duke porositur ëmbëlsira dhe shihen shumë të afërt me njëri-tjetrin.

Të dy ishin vënë në përgjim prej pesë muajsh, deri dje kur u finaliza operacioni me shkatërrimin e klanit të ndërtuar në Gjykatën e Krujës. Enkelejda Hoxha u arrestua dje me urdhër të Prokurorisë së Posaçme, SPAK pas disa muajsh nën hetim pas lirimeve skandaloze të një sërë të dënuarve për vrasje.

Ato kishin krijuar një skemë të mirëfilltë kriminale, me qëllim lirimin e të dënuarve me burg. Report Tv e ka zbardhur totalisht skemën se si funksiononte ky grup kriminal, i cili niste fillimisht me Tabakun. Të dënuarit kujdeseshin fillimisht që si mbrojtës të tyre të zgjidhnin avokatin Aldo Tabaku dhe ky i fundit falë marrëdhënies që kishte krijuar me gjyqtaren Enkeleda Hoxha, mundësonte që të dënuarit të përfitonin uljen e dënimit, kundrejt shumave të parave të dhëna si përfitim i parregullt. Hetimi ka provuar se gjithë kjo bëhej kundrejt përfitimit të parregullt të shumave të konsiderueshme në Euro, që shkonin nga 6 deri 12 000 euro.

Në lojë, futej edhe sekretarja gjyqësore Emanuela Mallkuci e cila ndërhynte te shorti, me qëllim që kjo çështje gjyqësore të përfundonte në duar e gjyqtares Enkelejda Hoxha. Më pas, eksperti paraqiste në gjykatë akte të ekspertimit psikiatriko – ligjor të rremë. Pra është e njëjta skemë që është përdorur edhe në lirimin e të dënuarve të tjerë nga kjo gjyqtare, mes tyre edhe anëtarin e bandës së Durrësit, Endrit Dokle, që nis që nga avokati, shorti i manipuluar dhe raportet shëndetësore të falsifikuara.

