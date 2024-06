Vijon seanca në Apelin e GJKKO për Fredi Belerin. Avokatja e tij, Klodiana Gjyzari ka kundërshtuar të gjitha veprimet që ka kryer policia ndaj Belerit, duke theksuar se përgjimet janë realizuar pa u miratuar nga Prokuroria e Vlorës.

“Para se të bëhej informacioni për regjistimin e veprës penale rezulton që forcat operacionale kanë arritur në Himarë për të bërë përgjimin para se Prokuroria të bënte autorizimin. Pra puna ka nisur përpara se ka marrë miratimin e prokurorit”, ka deklaruar Gjyzari në sallë.

“Nuk na është dhënë koha e nevojshme për të bërë mbrojtjen. Unë nuk mund të lejoj që mbrojtja e të pandehurit të bëhet me avokat kryesisht, pasi ju e kishit vendosur për ta vijuar gjykimin. Zoti Beleri kundërshton faktin se është arrestuar në kushtet e flagrancës”, ka shtuar ajo më tej.

Edhe avokati i bashkëpunëtorit të Belerit, Pandeli Kokaveshit, ka kërkuar pafajësinë e këtij të fundit.

Avokati i Pandeli Kokaveshit, Herakli Koçi: Shkaqet tona të ankimit kanë të bëjnë me mënyrën si janë realizuar përgjimet. Gjithçka ka nisur në bazë të një autorizimi për të bërë përgjimin. Sipas analizimit tonë me detaje rezulton që përgjimi ka nisur një ditë para se të dilte autorizimi. Po ashtu kërkesa është bërë në drekë dhe më pas është hedhur në drekë, mesa duket se ka parë të arsyeshme ta hedhë brënda oratit zyrtar, por në orën 23:45. Po ashtu ne kërkojmë pavlefshmëri të përgjimeve pasi nuk janë në përputhje me ligjin. Nuk është e qartë se me çfarë pajisje është realizuar përgjimi dhe më pas nuk ka një procesverbal se si është hedhur në CD-në e prokurorisë. Nuk jemi dakort as me transkriptin e përgjimit. Provat në disa raste janë falsifikuar, në raste të tjera janë marrë në kundërshtim me ligjin. Në përfundim ne kërkojmë prishjen e vendimit të Shkallës së Parë për Pandeli Kokaveshin dhe shpalljen e tij si të pafajshëm.

Kujtojmë se sipas SPAK:

Të dhënat e siguruara nga hetimet e Prokurorisë së Vlorës, tregojnë 3 biseda të një infiltrurari me Fredi Belerin dhe Pandeli Kokaveshin, ku flitet për sigurimin e votave për zgjedhjet e 14 Majit.

Në një nga përgjimet rezulton se më datë 10 Maj Fredi Beleri është takuar me të infiltruarin e policisë në lokalin e kandidatit. Është rënë dakord që i inflitruari, i cili u hoq si mbështetës i Belerit, të përpilojë listën me emrat e 13 votuesve, të cilën e ka dorëzuar në zyrën elektorale, sekretares, po atë ditë. Gjatë përgjimeve, rezulton se do të jepeshin para për këta qytetarë.

Një ditë më pas, më datë 11 Maj, sekseri është takuar me Fredi Belerin në lokalin Gelateria. I ka kërkuar t’i mbledhë e t’ia japë vetë paratë këtyre personave, por Beleri ka kundërshtuar. Për dhënien e parave u caktua bashkëpunëtori i Fredi Belerit, Pandeli Kokaveshi. Dorëzimi i parave është bërë në lokalin Gelateria, rreth orës 23:30 të datës 11 Maj.

Bashkëpunëtori Pandeli Kokaveshi sapo është takuar me sekserin e infliltruar, i ka kërkuar që të vendosnin të dy telefonat, larg tavolinës ku ishin ulur dhe i vendosën në banakun e lokalit. Kokaveshi i druhej një përgjimi të mundshëm, por siç rezulton në dosje policia i kishte marrë masat më parë dhe çdo skenë është filmuar dhe është pasqyruar si provë. Kokaveshi në bisedë i ka thënë të infiltruarit se katër persona nga lista me 12 emra, i kishte kontaktuar vetë, kështu që mbeteshin 8 të tjerët.

Prokuroria thotë në dosje se këto veprime dhe komunikimi mes tyre është dokumentuar me audio dhe video. Pas afro 20 minutash nga dorëzimi i parave, rreth orës 00:15 minuta ndërhynë forcat operacionale të cilat kryen arrestimin e Belerit, në lokalin e tij Gelateria. Pandeli Kokaveshi u prangos pranë spitalit të Himarës. Ai kishte dalë nga shtëpia pasi ishte telefonuar për prangosjen e Belerit.

/a.r