Profesori italian i biologjisë, Michele D’Angelo i cili u përfshi në një aksident në aksin Levan-Fier më 8 gusht të këtij viti është liruar nga burgu pas vendimit të Gjykatës së Fierit.
Gjykata e Fierit vendosi lirimin e tij në këmbim të garancisë pasurore në vlerën 15 mijë euro.
Sipas vendimit të Gjykatës së Fierit, bëhet e ditur se profesorit italian i është lehtësuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa ai do të duhet të paraqitet të premten e fundit të çdo muaji në orën 14:00 para oficerit të Policisë Gjyqësore në Komisariatin e Fierit.
“Zëvendësimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg”, caktuar me vendimin nr.62-2025-4585-(1305), datë 12.08.2025, të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, me masat e sigurimit personal të “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” dhe “Garancia pasurore” e parashikuar nga neni 234 dhe 236 i Kodit të Procedurës Penale. Garancia pasurore përcaktohet në shumën 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë) Euro/ ose 1,500,000 (njëmilionepesëqindmijë) lekë dhe duhet të depozitohet brenda 5 (pesë) ditëve, nga dita e shpalljes së këtij vendimi, në një bankë të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë”, theksohet në vendimin e Gjykatës së Fierit.
Profesori i Biologjisë në Universitetin e Aquila, Michele D’Angelo u vendos në pranga më 8 gusht pasi u përfshi në një aksident në autostradën Levan-Fier, teksa ndodhej për pushime në Shqipëri. Makina me të cilin po udhëtonte italiani u përplas me automjet tjetër ku si pasojë e këtij aksidenti humbi jetën një 17-vjeçar.
Vendimi i Gjykatës së Fierit:
Leave a Reply