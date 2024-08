Pas aksidentit të regjistruar më herët në aksin nacional Pogradec-Lin, raportohet se tre persona kanë mbetur të plagosur.

Një nga të plagosurit, për shkak të natyrës së rëndë të lëndimeve, është duke u transportuar me helikopter në Tiranë për trajtim të specializuar.

Njoftimi i policisë:

Pogradec/Informacion paraprak

Rreth orës 17:50, në aksin rrugor “Pogradec-Qafë Thanë”, në afërsi të fshatit Udënisht, automjeti tip “Toyota” me drejtuese shtetasen E. B., është përplasur me automjetin tip “Hyndai” me drejtues shtetasin D. R.

Si pasojë e përplasjes kanë ngelur të dëmtuar drejtuesja e automjetit tip Toyota, si dhe drejtuesi i automjetit tip Hynday dhe një pasagjere në këtë automjet, të cilët ndodhen në spital për mjekim.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakun e aksidentit.