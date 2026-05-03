Guvernatori i shtetit meksikan të Sinaloas tha të premten se do të japë dorëheqjen përkohësisht nga posti i tij, disa ditë pasi u padit në SHBA për akuza për trafik droge.
Ruben Rocha Moya, guvernatori i Sinaloas që nga viti 2021, dhe nëntë zyrtarë të lartë meksikanë aktualë ose ish-zyrtarë të lartë u akuzuan në një aktakuzë me pesë akuza të zbuluar të mërkurën për gjoja ndihmën e një fraksioni të kartelit të udhëhequr nga Chapitos, bijtë e Joaquin Guzman Loera – i njohur edhe si El Chapo.
Ligjvënësit vendas miratuan kërkesën e Rocha Moyas për dorëheqje të shtunën dhe emëruan Yeraldine Bonilla Valverde si guvernatore të përkohshme, shkruajnë mediat e huaja.
Deri më tani, Bonilla Valverde shërbeu si Sekretare e Qeverisë së Sinaloas.
Prokurorët në Nju Jork pretendojnë se Rocha Moya u takua me Chapitos para zgjedhjes së tij dhe i siguroi ata se nëse zgjidhej, ai do të vinte në pushtet zyrtarë miqësorë me operacionet e tyre të trafikimit të drogës.
Anëtarët e kartelit vodhën kuti votimi dhe rrëmbyen ose frikësuan kundërshtarët që të tërhiqeshin nga gara për të siguruar fitoren e tij, sipas aktakuzës.
Në një mesazh video të publikuar të premten në mbrëmje, Rocha përsëriti refuzimin e tij të akuzave, duke thënë se kërkesa e tij për t’u larguar synon të “lehtësojë veprimet e autoriteteve meksikane” në hetim.
Njoftimi i Rocha-s erdhi disa orë pasi Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Meksikës raportoi se kishte gjetur se nuk kishte prova të mjaftueshme për ta ndaluar atë përkohësisht për ekstradim në SHBA.
Zyra shtoi se do të kërkojë prova nga Shtetet e Bashkuara dhe do ta shqyrtojë çështjen.
Kërkesa e Rocha-s për dorëheqje duhet të miratohet ende nga Kongresi i shtetit.
“Ndërgjegjja ime është e pastër, një jetë pune mbështet fjalët e mia”, tha ai në mesazhin e tij.
Rocha mori detyrën si guvernator i Sinaloa-s në vitin 2021, pasi fitoi zgjedhjet e atij viti si kandidat për Morena, e njëjta parti si e presidentes së Meksikës, Claudia Sheinbaum.
