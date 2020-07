Në muajin mars, këngëtarja Demi Lovato nisi romancën e saj me partnerin e ri, aktorin Max Ehrich.

Për të mos qëndruar larg njëri-tjetrit, Demi dhe Max vendosën ta kalojnë së bashku karantinimin.

Por izolimi në shtëpi i ka bërë të marrin vendime të papritura, teksa i kanë dhënë fund beqarisë.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë këngëtarja në rrjetet sociale, ku ka ndarë edhe foto.

“E dija që do të të doja që në momentin e parë që të pashë. Ishte diçka që s`mund ta përshkruaj me fjalë dhe nuk e kuptojnë ata që nuk e kanë përjetuar vetë. Unë fatmirësisht po e përjetoj. S`kam dashur kurrë njeri pa kushte kështu siç të dua ty (përveç prindërve). S`më ke bërë asnjëherë presion të jem dikush tjetër, veç asaj që jam. Më bën të nxjerr më të mirën time. Jam e lumtur që pranova të martohem me ty. Jam gati të krijoj familjen time me ty. Do të të dua përgjithmonë…”- shkruan ajo.