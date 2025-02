Samiu ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” djalin e tij të vogël, Mariusin. Në insertin e rubrikës të së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, ai thotë se nuk jetohet me moshat e reja.

“Nuk jetohet më në familje me mosha të reja. Ne mosha e tretë tani kërkojmë qetësi. Na ka ardhur shpirti në majë të hundës!”

Këtë deklaratë që ndez diskutime në publik, ai e përforcon në studio me një frazë tjetër për të birin:

“Në shtëpinë time s’ka më punë!”

Nga ana tjetër, djali, Mariusi thotë se nuk ka ku të shkojë dhe se do të qëndrojë në atë shtëpi.

“Na ka zënë halli, nuk di ku të shkoj. Babai më tha hajde jetojmë bashkë, tani thotë ik nga shtëpia! Ku të shkoj? Unë aty do të rri! Nuk kam ku të shkoj! Jam i tij apo s’jam, unë s’e kuptoj!”

Pasi merr fjalën nga Eni Çobani, Samiu përsërit kërkesën e tij. Djali dhe bashkëshortja e tij e dytë s’mund të jetojnë më me ta, por Mariusi kundërshton.

Sami: Unë kam sjellë djalin që babi në moshë tamam të punojë, të punojë me mend, me dinjitet.

Marius: Në punë jemi për të qenë, problemi është ku të vete se më the hajde, tani më thua ik! Tani ku të vete?

Sami: Të thashë hajde, por duke ditur veprimet dhe duke parë rrugën se zotëri, u martove njëherë, u ndave…

Marius: U martova njëherë, u ndava, tani po martohem prapë, tani i bie të ndahem edhe me këtë tjetrën dhe të iki?

Eni Çobani: Po pikërisht pra që të mos ndahesh me këtë tjetrën thotë Samiu, vazhdo jetën tënde!

Sami: Të lutem shumë, je martuar prapë, m’u bë qejfi që u martove, mos të vijë shkaku nga babi dhe nga nëna që babai dhe nëna është shkaktar që unë iki me gruan prandaj detyra jote është e madhe dhe super e madhe që ti të punosh, të ndërtosh familjen të pastër, me dinjitet, të gjesh shtëpinë tënde!

Marius: Ku të vete?

Sami: Të ikësh more, ka more! Të punosh more zotëri!

Marius: Ku të vete, të jetoj rrugës me çadër?

Sami: A kam punuar unë, babai yt? Si, kujtoi ti se babai mua më dha shtëpi? Nuk më dha shtëpi!

Mariusi përfshihet edhe në një diskutim me Eni Çobanin që gjithashtu është e mendimit se ai duhet të largohet nga kjo shtëpi. Fjalët e tij revoltojnë Samiun që shkon i acaruar drejt tavolinës ku ndodhet i biri.

Marius: I bie që edhe me këtë tjetrën të iki nga shtëpia, të ikë edhe ajo!

Sami: Çfarë po flet more djalë? Çfarë po flet? Të lutem shumë, çfarë po flet?

Marius: Unë s’kam pse të iki nga shtëpia se vetë më the hajde, tani më thua ik. Të prish familjen? Një e prisha! Takoj Seferin, takoj Ladin tënd, thonë s’më ka dhënë!

Sami: Për tokën i kam marrë letër! Ka ligje shteti jonë!

Marius: Lekët e mia ku kanë vajtur?

Sami: Je 35 vjeç, je në moshën tënde, je në kohën tënde për të ndërtuar familjen tënde!