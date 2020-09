Vajza e tij, Silvi Çeli, ka shkruar një status prekës për të atin duke thënë se nuk e beson dot se ai nuk është më mes tyre.

“Me thave shpirtin, po lotet nuk do me thahen tere jeten per ty,” shkruan ajo.

Statusi i plotë

Bab….i shtrenjti im. Jeta ime. Shpirti im. Drita ime e syve, nuk e besoj dot, nuk e pranoj dot, nuk dua ta imagjinoj jeten time pa ty. Mezi e gjetem njeri tjetrin, pse keshtu papritur u ndam perseri? Ke do marr ne mengjes ne telefon dhe ne mbremje para se te fle? Nuk e di nese me sheh dhe me degjon, une do te te flas perdite, do te te them mirmengjes dhe naten e mire. Me thave shpirtin, po lotet nuk do me thahen tere jeten per ty. Per mua ishe nene,baba,moter, vella…cdo gje qe i jepte kuptim jetes sime. Dje prita ulur, se mos hapje syte e te me thoje sic me thoje gjithmone: o mami koteles bera shaka. Te dua shume, me ka marr malli. Per here te pare te them naten e mire pa te folur o bush.

