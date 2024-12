Deputeti demokrat Asllan Dogjani, pasi SPAK e mori të pandehur për veprën penale të deklarimi të rremë të pasurisë, dhe dosjen e tij e ka kaluar për gjykim, ka reaguar gjatë mbledhjes së Grupit të PD-së duke e cilësuar sulm politik.

E gjitha kjo, sipas Dogjanit, i bëhet sepse ka denoncuar vjedhjen e pronës publike në mes të Tiranës.

Sipas SPAK deputeti ka bërë deklarim të rremë për përfitimin e një apartamenti, por Dogjani e mohon këtë duke thënë: “Shtëpia ime është me dokument para noterit dhe me një deklaratë të lëshuar nga ky ndërtues sesi është lëshuar për shkak të shërbimeve”.

DEKLARATA E DOGJANIT

Duke të falënderuar, desha të ndaj me kolegët edhe rastin tim ta bëj transparent edhe me ju, lidhur me një ndjekje penale politike të drejtuar politikisht ndaj meje nga Edi Rama se kam denoncuar në mënyrë të vazhdueshme korrupsionin dhe krimin e kësaj qeverie.

Shkuarja ime në SPAK është bërë për këtë qëllim dhe bëhet fjalë një shtëpi që unë jetoj me tre kalamajtë e që prej vitit 2006. Pra, shikojeni ku ka rënë niveli i SPAK. Në vend që të merret me hotelet, vilat e Edi Ramës dhe qeverisë së tij, korrupsionin, miliardat, grabitjen e pronës publike, portin e Durrësit apo deputetët që kanë marrë prona publike dhe janë në SPAK, ndaj meje nisi një hetim dhe oburra ta çojmë në SPAK pa asnjë lloj prove, në kundërshtim me çdo procedurë.

Kjo sepse kam denoncuar grabitjen e një prone publike në mes të Kryeqytetit, para pallatit tonë nga ky ndërtues që është dirigjuar nga Rama dhe Veliaj për të bërë kallëzim. Shtëpia ime është me dokument para noterit dhe me një deklaratë të lëshuar nga ky ndërtues sesi është lëshuar për shkak të shërbimeve.

Është sulm ndaj meje dhe deputetëve me qëllim për ta bërë pis dhe opozitën se; ne jemi të gjithë njësoj. Dhe meqë jemi të gjithë njësoj, vjedh Edi Rama dhe po ashtu ne. Ne nuk jemi hajdutë. SPAK duhet të merret me ata që vjedhin.

Ky nuk është sulm ndaj meje, por sulm publik ndaj çdo deputeti të opozitës që ngre zërin ndaj krimeve dhe korrupsionit.

Më motivon më shumë dhe do vazhdoj të denoncoj çdo ditë dhe nuk më frikësojnë dot as Edi Rama dhe askush, për shkak të ngritjes së zërit. Do bëjë çdo gjë që SPAK të merret me ligjin dhe jo të dirigjohet dhe mos marrë urdhra politikë nga Edi Rama.”

HETIMI I SPAK

Sipas SPAK, Dogjani ka bërë deklarim të rremë për përfitimin e një apartamenti.

Më 24 Mars 2010, në deklaratën e interesave private para fillimit të detyrës pranë ILDKPKI, deklaroi se kishte përfituar një apartament banimi me sipërfaqe 128.4 m2, i cili ndodhet në rrugën “Hamid Shijaku” në Tiranë, nga shoqëria e ndërtimit “Protial”, në këmbim të konsulencave juridike që i kishte ofruar dhe do t’i ofronte në të ardhmen.

Në mbështetje të këtij deklarimi, ai paraqiti kontratën, tek e cila, i pandehuri u mbështet sërish edhe në deklarimin e datës 16 Qershor 2023, pas zgjedhjes së tij si deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, thotë SPAK.

Ndër të tjera, Prokuroria e Posaçme bën me dije se në ndryshim nga deklarimet e bëra, hetimet e këtij procedimi penal treguan Dogjani është bërë pronari i apartamentit të lartëpërmendur, në të cilën parashikohej se vlera e apartamentit do të ishte 121.980 euro, shumë të cilën i pandehuri ia ka likuiduar shoqërisë, përmes pagesave cash.

“Nga provat shkresore dhe ato të paraqitura nga dëshmitarë, rezulton se kontrata e datës 6 dhjetor 2006 mban të njëjtin numër rep. dhe kol. si ajo e datës 6 shtator 2006, por me ndryshimin e mënyrës së përfitimit të këtij apartamenti. Kjo tregon se kontrata është hartuar në mënyrë fiktive me qëllim deklarimin e rremë të burimit të krijimit të pasurisë së paluajtshme”, thotë SPAK.