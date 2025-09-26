Kryebashkiaku i Kolonjës, Erion Isai, u mor dje i pandehur nga Prokuroria e Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (SPAK) në lidhje me një hetim për shkelje të tenderave dhe falsifikim të projekteve infrastrukturore. Hetimi është drejtuar nga prokurori Dritan Prençi, dhe çështja përfshin dy tendera të rëndësishëm: një për ndërtimin e një ujësjellësi dhe një tjetër për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersekë, projekt që dyshohet se është falsifikuar për përfitime të paligjshme.
SPAK ka marrë në procedim 7 persona të tjerë, përfshirë administratorët e shoqërive të përfshira në projektet për ndërtimin e rrugëve, ndërsa hetimet kanë nxjerrë në pah se shumica e procedurave të tenderëve të shpallur nga Bashkia Kolonjë kanë qenë të parapara dhe të paracaktuar, duke çuar në përfitime të paligjshme dhe shpërdorim të fondeve publike.
Në dosjen hetimore të SPAK janë zbuluar komunikime të rëndësishme mes Erion Isait dhe Entela Çanos, administratorës së shoqërisë “A & E Engineering”, e cila ka qenë përfshirë në projektet për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersekë, Loti II. Komunikimet, të cilat janë zhvilluar përmes aplikacionit WhatsApp, zbulojnë manipulime të tenderave dhe falsifikime të projekteve për të mundësuar përfitime të paligjshme.
Ja disa prej komunikimeve të zbuluara nga hetimet:
Në orën 10:05, shtetasi Erion Isai i dërgon mesazh Entela Çanos:
“Miremengjes, shifi pak këto: Po 110 max ose 90 i jep zgjidhje thuj enteles. Vetem rrjeti jashtëm deri depo fi 250 ne 20 bar eshte 18755 ml X 6793 leke = 127402715 pa tvsh kurse pesari fi 200 me gjatësi 1880 X 4747 leke = 8924360 leke.”
Në orën 10:06, Entela Çano i dërgon mesazh: “Miremengjes, ok. Mi dërgo. Ok te njëjtën gje po bejem edhe ne, reduktim parametrash”.
Në orën 10:08, Erion Isai i dërgon mesazh:
“Sa më shpejt s plis…”
Në orën 10:09, Entela Çano i dërgon mesazh:
“Ok… pa merak… Pa problem.”
Në orën 14:57, Erion Isai i përcjell mesazhin:
“Me duhet lista me emrat e fshatarëve dhe vendet për çdo fshat vella. Një zjarri te lutesh…”
Në orën 15:01, Erion Isai i dërgon mesazh:
“Ju vell…!”
Në orën 21:22, Erion Isai i shkruan përsëri Entela Çanos:
“Te ndonje fshati? Te ndonje fshati?”
Në orën 21:24, Erion Isai i dërgon mesazh:
“330 Eshtë max.”
Në orën 21:25, Entela Çano i dërgon mesazh:
“Shqyr…?”
Në orën 21:28, Erion Isai i dërgon mesazh:
“Pls… zjarrrr… Se neser duhet me i printu t’i vulos ktu te Une Te premte mengjes heret. Duhen dorezu.”
Në orën 21:29, Entela Çano i dërgon mesazh:
“Do bëj më të mirën e mundshme… mendoj që do t’i jem korrekte…por jam sforcuar shumë për te kapur vleren..”
Në orën 21:29, Erion Isai i dërgon mesazh:
“Ishte teeepeeeeee e larte”
Në orën 21:30, Entela Çano i dërgon mesazh:
“Me 5 aspra tha ai do verë të mirë miku…shprehje gjermane.”
Sakaq, SPAK vazhdon hetimet për të zbardhur më shumë detaje mbi këtë çështje dhe për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë në këtë aktivitet. Kryebashkiaku Erion Isai dhe të tjerë të pandehur përballen me akuza për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh dhe shkelje të ligjit për tenderat.
