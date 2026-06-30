Deputetja Marjana Koçeku, e cila u largua nga Grupi parlamentar socialist, nuk do të jetë më pjesë e Komitetit parlamentar për Stabilizim Asoçimin.
Kjo u bë me dije nga Kreu i Kuvendit, Niko Peleshi, i cili tha se me kërkesë të Kreut të Grupit Parlamentar Socialist, Taulant Balla, Koçeku do të zëvendësohet nga Erion Malaj.
“Në delegacionin e asamblesë parlamentare për bashkëpunimin ekonomik të Detit të Zi, zoti Erion Malaj largohet si anëtar dhe deputeti Vullnet Sinaj caktohet anëtar. Në Komitetin Parlamentar për Stabilizim Asociimin, deputetja Mariana Koçeku largohet dhe deputeti Erion Malaj caktohet anëtar”, tha Malaj.
Koçeku njoftoi largimin nga Grupi Parlamentar socialist 2 javë më parë dhe konfirmoi kalimin e saj si përfaqësuese e pavarur në Kuvendin e Shqipërisë.
Ditën e djeshme (29 qershor) Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i bëri thirrje deputetes Koçeku të dorëzojë mandatin e deputetes, duke argumentuar se ai mandat i përket Partisë Socialiste, e cila e ka kandiduar dhe e ka çuar në Kuvend.
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