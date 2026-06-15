Deputetja Marjana Koçeku, e cilla shpalli largimin nga Partia Socialiste, në kulmin e protestave për Zvërnecin, vetëm para 5 ditëve kishte një qëndrim në rrjetet e saj socjale, ku shprehej për mbrojtjen e investimeve të mëdha.
Që sipas saj, duhet të vijonin në rrugë paralele me bizneset e vogla në turizëm.
Postimi i plotë
Kur pata vendosë me e hapë bujtinën para 5 vitesh m’u desh me marrë 2 mijë euro borxh te nji kushëri për restaurimin e kullës, ma saktë për izolimin e lagështinës që i kishte kaplue muret duke i ba harta-harta. Krejt si shpenzim më shkoi rreth 1 mijë euro. Pjesën tjetër e ktheva.
Nuk ndërrova kurrgja ma shumë, përfshi edhe ktë vegsh që shihni ma poshtë e që asht ma i vjetër se mosha jeme biologjike.
Qëllimi ishte me i dhanë kësaj ene-relike nji mision krejt të ri, jo ma me gatue për familjen e të afërmit, por për vizitorët e huej…
Në 5 vite, ky vegsh ka gatue për rreth 25 mijë vizitorë, pa marrë parasysh gatimet e maparshme familjare, për dasma, zi mortore, pajtime gjaqesh e lloj-lloj eventesh të tjera që i kanë zonat tona.
Na ka shoqërue në të mirë e në të keq, në dështime e suksese ekonomike.
Me i mbledh krejt njerëzit bashkë për të cilët ka gatue ky vegsh, e them me bindje se ia kalon çdo enë të secilit resort ma të mirë e ma të madh në Shqipni, për mos me thanë ma gjanë. Ndoshta nji ditë ka me gatue në përmasën e nji populli, por kushedi…
Ata që më njohin e dinë shumë mirë që unë s’kam shkue kurrë në nji resort dhe s’besoj se kam me shkue ndojherë. Në preferencën teme resorti asht nji botë e stisun dhe pa negativitet, nji hapësinë e kontrollueme dhe e tejsterilizueme, dekori i të cilës e përjashton ritmin e vërtetë të nji vendi.
Por e vërteta asht se nji kategori njerëzish (ndër të cilët jo pak shqiptarë) e preferojnë nji botë të tillë e që janë gati të paguejnë me çdo çmim për me marrë përjetime të nji lumtunie që për mue asht abstrakte, por që për ta me sa duket asht krejt reale.
Kur e kam marrë pozitën e përfaqësimit në parlament, nji nga synimet ka kenë me i dhanë shtysë sipërmarrjeve të vogla kreative në turizëm, pa shumë investim, që për nga volumi dhe suksesi ndojherë arrijnë edhe sipërmarrje masive. Nji kullë e vjetër, nji vegsh i nximë prej zjarrit, nji sofër e thjeshtë, mundet me ba ma shumë për shpirtin e turizmit sesa investime milionëshe që ndërtohen pa lidhje të drejtpërdrejta me vendin
Mirëpo kjo s’don me thanë se resortet s’e kanë funksionin e tyne. E vërteta asht se ato janë pjesë e nji realiteti tjetër ekonomik, që shumë vende e kanë kalue për me ndërtue industri të fuqishme turizmi, por edhe industri të tjera që derivojnë prej tyne. Për shumë zona mundet me u ba shtysë ekonomike dhe me sjellë investime që përndryshe s’do mundeshin me mbërritë kurrë aty.
Asht sfidë mos me e luftue njanën formë kundër tjetrës, por me krijue nji ekuilibër ku zhvillimi ekonomik nuk e zhduk shpirtin e vendit, e ku autenticiteti nuk mbetet peng i varfnisë, melankolinë dhe estetikën e të cilës, më duhet me e pranu, e kam sëmundje edhe unë. Drita e zjarrit asht ma e bukur se drita elektrike, xixëllonja ma e bukur se vetëtima.
Shqipnia ka nevojë edhe për energjinë e sipërmarrjeve të vogla, edhe për kapacitetin investimeve të mëdha. Por mbi të gjitha ka nevojë me i lanë bashkë të dyja botët me ekzistue, pa e përjashtue njana-tjetrën.
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