Një sërë ngjarjesh që përfshijnë punonjës të Policisë së Shtetit kanë çuar në pezullimin e menjëhershëm nga detyra të disa efektivëve, me vendime të marra nga Drejtoria e Standardeve Profesionale. Masat disiplinore lidhen me dyshime për shpërdorim detyre, korrupsion, përdorim të lëndëve narkotike dhe shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.
Rasti më i rëndë lidhet me ngjarjen e ndodhur më 1 shkurt 2026 në fshatin Rrilë të Lezhës, ku nipi i Ardian Nikulajt mbeti i plagosur pasi u qëllua me armë zjarri. Sipas dyshimeve, i riu shoqërohej në momentin e atentatit nga inspektori B. K., i cili dyshohet se ka përdorur gjithashtu armën e zjarrit, duke qëlluar në drejtim të autorëve. Për këtë ngjarje, më datë 2 shkurt 2026, inspektori B. K. u ndalua me urdhër të Prokurorit, nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”. Si pasojë, Drejtoria e Standardeve Profesionale vendosi pezullimin e tij të menjëhershëm nga funksioni.
Paralelisht me këtë çështje, një tjetër rast lidhet me një video të shpërndarë në rrjetet sociale, ku shfaqen dy punonjës të Policisë Rrugore në qarkun Fier. Në pamje, njëri prej efektivëve dyshohet se merr ryshfet nga një drejtues automjeti, me qëllim shmangien e një mase administrative. Pas verifikimeve paraprake, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit mori vendimin për pezullimin nga detyra të inspektorëve Sh. Ç. dhe I. L., të angazhuar si trupë shërbimi në trafikun urban dhe interurban në DVP Fier.
Sipas njoftimit zyrtar, dy punonjësit kanë kryer veprime në kundërshtim me procedurat standarde gjatë kontrollit të një mjeti, ndërsa rëndojnë mbi ta edhe dyshime për përfshirje në veprime korruptive. Ndaj tyre ka nisur hetim disiplinor për shkelje të rëndë, bazuar në Ligjin nr. 82/2024 “Për Policinë e Shtetit”, konkretisht për veprime që dëmtojnë rëndë imazhin e institucionit dhe besimin e qytetarëve.
Masat disiplinore nuk ndalen me kaq. Nga Drejtoria e Standardeve Profesionale janë pezulluar nga detyra edhe tre punonjës të tjerë të policisë. Mes tyre është inspektori E. P., oficer i Patrullës së Përgjithshme në Komisariatin e Policisë Mat, ndaj të cilit ka dyshime për përdorim të lëndëve narkotike. Gjithashtu, inspektori E. B., oficer në Komisariatin e Policisë Krujë, është pezulluar pasi më 2 shkurt 2026 u arrestua nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, i dyshuar për veprën penale “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”.
Për të gjitha këto raste, Policia e Shtetit ka bërë të ditur se po bashkëpunon ngushtë me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe Prokuroritë përkatëse, të cilat kanë nisur dhe po vijojnë veprimet hetimore dhe procedurale, me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjeve.
Në një qëndrim zyrtar, Policia e Shtetit thekson se është e vendosur të mos tolerojë asnjë shkelje nga radhët e saj dhe se çdo punonjës që abuzon me detyrën apo cenon imazhin e institucionit do të përballet me masa.
Leave a Reply