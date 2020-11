Rreth një muaj pas kthimit nga Siria, Floresha Rasha duhet të përballet me pyetjet dhe hetimin e shtetit shqiptar. Gazetarja Klodiana Lala raportoi për “BalkanWeb” se Antiterrori ka marrë në pyetje nënën e 4 fëmijëve pas kthimit nga kampi Al Hol. Burime thane se Rasha është pyetur në cilësinë e dëshmitares për mënyrën si ka ikur në Siri si dhe për jetën në kampin Al Hol.

Po kështu janë pyetur dhe fëmijët në praninë e psikologut. Floresha Rasha shkoi në Siri 6 muaj pas bashkëshortit të saj Diamant Rasha, i cili iu bashkua ISIS dhe më pas u vra duke e lënë të vetme gruan me djalin Amarin dhe vajzën adoleshente. Më pas ajo u martua me Lavdërim Muhaxherin, i njohur si “Kasapi i Kaçanikut”. Kryeterroristi shqiptar i ISIS u vra me dron nga forcat amerikane në 2017. Përgjatë tri viteve martese me Muhaxherrin, Floresha solli në jetë dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë.

Fati deshi që djali të mos jetonte, sepse lindi me probleme dhe ndërroi jetë shpejt. Pas vrasjes së Lavdërimit, Floresha u martua sërish. Këtë herë me një luftëtar sirian. Solli në jetë një tjetër vajzë. Nuk mbaron me kaq. Jeta i rezervoi një dramë të rëndë gruas. Në rrethimin e Bagusit, asaj i vritet burri i tretë dhe vajza e madhe, të cilën e kishte me Diamant Rashën ndërsa Floresha mbeti e plagosur rëndë. Vajzën e sapolindur ia rritën “motrat”. Më 27 tetor Floresha dhe 3 fëmijët e saj prekën tokën shqiptare.

Një ditë pas kthimit në Shqipëri Prokuroria e Posaçme ka vendosur të thërrasë Floresha Rashën për marrje në pyetje. Ajo do të hetohet nëse ajo ka qenë e përfshirë për 7 vite në Al-Hol në akte terrori apo jo. Në fakt ajo ka plagë në trup, por ia doli që të transportohet në Shqipëri.

