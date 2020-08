Hermes Nikaj, i njohur si “Zogu i Tiranës” është ndarë me biznesmenin nga Mamurrasi, me të cilin policia e gjeti të zhveshur në një dhomë hoteli në Tiranë. Burime për Panorama plus shprehen se dy djemtë nuk kanë më kontakte me njëri-tjetrin.

Para se të arrestohej nga Policia, Zogu i Tiranës ra në sy për jetën luksoze që bënte. Gjithçka u zbulua pas arrestimit të tij, ku doli në skenë pasaniku nga Mamurrasi. Ata të dy ishin në një lidhje dhe biznesmeni nuk ngurroi t’i hapte edhe një biznes Zogut të Tiranës, një qendër estetike.

Kështu, duke u nisur dhe nga pamja e jashtme gjithnjë e kuruar, Zogu i Tiranës shpenzonte pafund për veshje të markave të shtrenjta, që flitej se miku ia blinte duke mos kursyer. Nuk mungonin as udhëtimet në Dubai, Egjipt e ishujt grekë dhe në destinacionet më luksoze të botës, ku ka ekspozuar edhe hotelet me 5 yje, në të cilat shijonte komoditetet e shumta. Edhe gjatë qëndrimit në shtëpi, pasi ndodhet nën masën “arrestit shtëpiak”, Hermes Nikaj sërish ka postuar foto mes parave apo dhuratave të shtrenjta, të cilat me siguri ia siguronte ish-i dashuri.

