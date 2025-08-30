Policia italiane ka vënë në pranga dy shqiptarë, të cilët u kapën me 15 kilogram kokainë. Mediat italiane raportojnë se përveç drogës dy shqiptarëve ju gjetën edhe 100 mijë euro cash.
Mediat raportojnë se dy të arrestuarit në Peruxhia janë të moshës 36 dhe 25 vjeç. Operacioni filloi në fshatin Sant’Enea, teksa hetuesit dyshojnë për aktivitet trafiku mes Toskanës dhe Umbrias.
Gjatë ndalimit, njëri u përpoq të arratisej, duke u përpjekur të hiqte qafe afërsisht dy kilogramë kokainë që mbante me vete, por u ndalua nga policia.
Tjetri, gjithashtu i arrestuar, po fshihte afërsisht 70,000 euro në para të gatshme në pjesën e poshtme të rreme të makinës së tij dhe në çantën e shpinës. Gjatë kontrolleve u gjetën më shumë drogë dhe para të gatshme.
Kokaina ishte e paketuar me natriban të ngjyrave të ndryshme, që dyshohet se simbolizonin porositësit. Disa prej tyre kishin edhe stampa përsipër.
Në shtëpinë e njërit, gjithashtu në Sant’Enea, shumë pranë vendit të shitjes, u gjetën edhe dy kilogramë të tjerë kokainë, materiale paketimi dhe 7500 euro. Megjithatë, pjesa më e madhe e drogës ishte në shtëpinë e tjetrit në Castelnuovo Berardenga, në provincën e Sienës.
Oficerët gjetën 10 kilogramë të tjerë drogë dhe 16,000 euro. Dy trafikantët janë tani në burg në dispozicion të autoriteteve gjyqësore, informon media italiane.
Hetimet janë duke u zhvilluar për të zbuluar rrjetin e kontakteve dhe bashkëpunëtorëve brenda organizatës, që të dy duhet të kenë pasur pas tyre për të drejtuar një operacion trafikimi droge të kësaj shkalle, pasi vlera e drogës së kapur e kalon vlerën e 1 mln eurove në tregun e pakicës.
Leave a Reply