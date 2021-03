U kap me lëndë narkotike kokainë në një lokal gjatë fashës orare të ndaluar, vihet në pranga 18-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Dibër, në bashkëpunim me forcën e posaçme ‘Shqiponjat’ dhe Seksionin për Hetimin e Narkotikëve në DVP Dibër, në zbatim të detyrave për kontrollin e territorit me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, kapjen e personave që qarkullojnë me armë zjarri dhe lëndë narkotike, si dhe për monitorimin e zbatimit të masave anticovid, gjatë kontrollit të territorit rreth orës 21.40 të mbrëmjes së djeshme kanë konstatuar një lokal të hapur ku brenda ndodheshin disa të rinj.

Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i kanë gjetur në trup shtetasit XH.K, 18 vjeç, një dozë me lëndë narkotike të dyshuar kokainë.

Shtetasi XH.K., sëbashku me tre shtetas të tjerë që ndodheshin në tavolinë me të janë shoqëruar në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër ku në përfundim të veprimeve është bërë arrestimi në flagrancë i shetasit XH.K., për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Si dhe janë proceduar penalisht për veprën penale “Moskallzim krimi”, shtetasit S.E, K.A dhe R.M.

Gjithashtu nga forca e posaçme ‘Shqiponjat’, i është vendosur masa administrative 1.000.000 lekë pronarit të lokalit shtetasit F.Z., pasi ushtronte aktivitetin në fashën orare të ndaluar , në kundërshtim me Aktin Normativ.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Dibër për veprime të mëtejshme.

/a.r