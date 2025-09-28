Dy të rinj shqiptarë të moshës 20 dhe 26-vjeçare, janë arrestuar nga policia italiane, pasi akuzohen se janë të përfshirë në aktivitetit kriminal të trafikimit të lëndëve narkotike.
Mediat italiane shkruajnë se pas lëvizjeve të dyshimta të një 26-vjeçari shqiptar, i cili po ngiste biçikletën e tij në qytetin e Folignos, karabinierët e ndoqën dhe e ndaluan.
Pak para se të ndalohej, i riu u përpoq të hidhte 13 doza kokainë, për një total prej afërsisht 13 gramësh, të cilat u gjetën dhe u sekuestruan më vonë.
Më pas, oficerët zhvilluan një kontroll në shtëpinë e të dyshuarit, ku kapën bashkëpunëtorin 20-vjeçar, i cili u kap duke u përpjekur të fshihte një qese të madhe që përmbante disa pako të tjera me kokainë, me një peshë totale prej 1.6 kg, dhe 400 g hashash.
Policia gjithashtu sekuestroi 6,095 euro në kartëmonedha me prerje të ndryshme, që besohet të jenë të ardhurat e aktivitetit të paligjshëm, si dhe disa pajisje elektronike, duke përfshirë telefona celularë dhe një tablet.
Dy të rinjtë shqiptarë, me Prokurorinë Publike të Spoletos, u dërguan në burg.
