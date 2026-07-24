Autoritetet britanike kanë dënuar me 20 muaj burg, një student shqiptar, i cili kishte hyrë në Britaninë e Madhe me vizë turistike.
Ai u kap duke kultivuar kanabis në një fermë të madhe në verilindje të Anglisë.
Musa Qaushi, 20 vjeç, u arrestua pasi policia zbuloi një fermë kanabisi në një banesë në Ivanhoe Crescent, Sunderland. Aty u gjetën 351 bimë kanabisi të shpërndara në katër dhoma kultivimi.
Sipas gjykatës, droga e sekuestruar kishte një vlerë të përllogaritur deri në 88,500 paund. Prokuroria deklaroi se Qaushi kishte rolin e “kopshtarit rezident”, duke u kujdesur për bimët dhe ambientet e kultivimit në këmbim të pagesës dhe strehimit.
Mediat shkruajnë se në seancën në Gjykatën e Kurorës në Newcastle, gjyqtari Edward Bindloss tha se Qaushi kishte një rol të rëndësishëm në funksionimin e fermës.
“Ti po kultivoje kanabisin duke luajtur rolin e kopshtarit rezident. Po paguheshe për këtë rol dhe të jepej edhe akomodimi”, u shpreh gjyqtari.
Gjykata mësoi se Qaushi është student në një universitet në Tiranë dhe është në vitin e dytë të një programi pesëvjeçar studimi.
Ai nuk kishte precedentë penalë dhe, sipas mbrojtjes, kishte qenë vetëm disa ditë në fermën e kanabisit.
Avokatja e tij, Mairi Clancy, tha se klienti i saj ishte penduar dhe emocionalisht i prekur nga situata.
Megjithatë, gjyqtari nuk pranoi argumentin se ai kishte qenë thjesht naiv. Sipas tij, përmasat e operacionit tregonin se Qaushi ishte në dijeni të aktivitetit ku ishte përfshirë.
Ai shtoi se këto lloj aktivitetesh nuk mund të funksionojnë pa persona që kujdesen për kultivimin e bimëve dhe se ky ishte pikërisht roli i Qaushit, edhe pse ai mund të mos kishte pasur ndikim mbi personat e tjerë të përfshirë.
Pas dënimit me 20 muaj burg, gjyqtari deklaroi se priste që autoritetet britanike të ndërmerrnin procedurat për dëbimin e tij si person i dënuar për vepër penale./chroniclelive
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