Gazetari Aleksandër Furxhi ka reaguar pas lajmeve që kanë qarkulluar pasditen e djeshme se ai është infektuar me COVID-19.

Në një postim në rrjetin social “Facebook” Furxhi hodhi poshtë thashethemet duke thënë se nuk janë të vërteta.

Gazetari nuk ka kursyer as portalet që sipas tij përhapën thashethemin për ca klikime më shumë.

Postimi i gazetarit Furxhi

Mbreme disa portale njoftuan se kisha rezultuar pozitiv me Covid 19.

Thjesht nuk eshte e vertete😊

E di qe nuk skuqen nga turpi ata qe e perhapen thashethemin per ca klikime me shume.🤷🏻‍♂️

Respekt per ata gazetare qe me shkruajten dhe nuk u rreshtuan me te marret e qytetit qe po hidheshin ne lume te nxirrnin gurin e budallait!

Faleminderit miqve dhe dashamiresve qe u shqetesuan! 🙏

Rrofshin te marrët, i kemi si kripa ne gjellë!😜

Shihemi se shpejti ne ekranin📺 e VIZION PLUS!👋

g.kosovari