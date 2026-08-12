Një shtetas është dëmtuar teksa po hidhej nga një shkëmb në zonën e Orikumit.
Për shkak të dëmtimeve të marra, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore.
Në ambientet e spitalit kanë mbërritur edhe shërbimet e Policisë, të cilat kanë nisur verifikimet dhe hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
Paraprakisht dyshohet se shtetasi është dëmtuar gjatë hedhjes nga shkëmbi, ndërsa grupi hetimor po punon për dokumentimin e plotë të rastit dhe përcaktimin e saktë të shkaqeve.
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