Një pedagog i fakultetit të Shkencave të Natyrës në Elbasan ka tentuar që ti japë fund jetës duke u hedhë nga kati i shtati i banesës së tij.

Burime për ABC News bëjnë me dije se 65 vjeçari, Jakov Oga i infektuar me Covid është hedhë nga ballkoni, por fatmirësisht ka rënë në çatinë e një banese që ndodhej ngjitur me pallatin ku jetonte pedagogu duke bërë të mundur shpëtimin e tij.

Oga ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Policia fillimisht nga zhurma ka dyshuar se është grabitje por me pas rezultoi se pedagogu Oga në kushte të rënduara psikologjike për shkak të Covid kishte tentuar të vetëflijohej.

NJOFTIMI:

Elbasan rreth ores 01:30 te mbremjes eshte hedhur nga katini shtate i nje pallati pedagogu i fakultetit te shkencave te natyres J. O 65 vjeç,sipas te dhenave ai ndodhet jashte rrezikut per jeten pasi ne momentin e renies per fat 65 vjecari ka rene mbi nje çati banese qe ndodhet ngjitur me pallatin,fillimisht policia dyshoj se kishin te benin me ndonjs grabitje nisur nga zhurma,por me pas rezultoj e kunderta.Sipas burimeve zyrtare 65 vjeçari ka qene i prekur nga kovid 19 dhe ka tentuar te veteflijohet si pasoje e gjendjes se renduar psikologjike.Aktialisht po mbahet ne spitalin e elbasanit per fatin e mire jashte rrezikut per jeten.

g.kosovari