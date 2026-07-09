Gjykata e Posaçme i ka dhënë të drejtë SPAK për pushimin e çështjes për ish-kreun e KPP, Jonaid Myzyri. Çështja e pushuar lidhet me shkeljen e një tenderi me vlerë rreth 2.2 milionë euro.
Ashtu siç GJKKO kishte vendosur SPAK doli sërish në përfundimin se Myzyri nuk provohet të ketë kryer shkelje. Përveç ish-kreut të KPP, SPAK kishte kërkuar pushimin e hetimeve edhe për anëtarët e KPP Vilma Zhupaj, Lindita Skeja, Merita Zeqaj dhe Enkeleda Bega.
Kujtojmë se Myzyri u mor i pandehur në qershor të vitit 2025 për “Shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, kryer në bashkëpunim, në lidhje me procedurë prokurori për mirëmbajtjen e aksit rrugor rruga Rrëshen (Ura e Fanit) – Shpal, Shpal – Q. Bene – Hadroj, Shpal – Ura e Repsit.
Sipas SPAK, Komisioni i Prokurimeve në mënyrë të paligjshme ka favorizuar bashkimin e dy operatorëve ekonomike ku pas veprimeve hetimore ka rezultuar se kanë paraqitur dokumente të falsifikuar.
Për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera janë marrë të pandehur edhe disa zyrtarë të tjerë, ndërsa për falsifikim të dokumenteve tre persona.
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