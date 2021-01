Kryeministri Rama shpjegoi në Open, se përse kishte kritikuar Bashkimin Europian në lidhje me mungesën e solidaritetit për vaksinat dhe për egoizmin apo cinizmin që treguan disa vende në shpërndarjen e vaksinës.

Rama tha se ambasadori mund ta kishte keqkuptuar, megjithatë ai nuk tërhiqej nga ajo që kishte thënë.

Kryeministri shpjegoi se kishte pritur më shumë solidaritet nga disa vende të Bashkimit Europian dhe se deklaratat e Sorecës për miliona euro që kishte dhënë Bashkimi Europian nuk kishin lidhje me thelbin e çështjes.

“Nuk ka qenë vendim i Komisionit Europian shpërndarja e vaksinave. Ne kemi çuar në BE ato që na kërkoi, sasitë që na duheshin. Këshilli Europian i përbërë nga shtetet anëtare, ku niveli i egoizmit dhe cinizmit ka arritur nivele të papara, vendosën ta ndajnë sasinë mes njëri tjetrit dhe t’ia lënë në dorë vendeve të veçanta që të shpërndajnë vaksina për të tjerët.

Nuk i kërkuam lekë, i kërkuam vaksina. Kanë dhënë ato 70 milion euro, po ca të blejmë ne, kur nuk ka vaksina. Nuk kemi nevojë edhe të COVAX për paratë e BE. E kuptoj ambasadorin, ndoshta edhe për fajin tim I ka keqkuptuar, por nuk janë kritika për Komisionin Europian që përfaqëson ambasadori. Kjo ka qenë kritika ime, nuk ka lidhje me ka plan apo nuk ka plan” u shpreh Rama.

Dy ditë më parë, ambasadori i KE, Luigji Soreka tha se liderët politikë duhej të flasin pozitivisht për Bashkimin Europian sepse mbi 90% e popullit shqiptar kërkon integrimin në BE. Sipas tij, Shqipëria nuk kishte paraqitur një plan vaksinimi dhe kjo ishte arsyeja që BE nuk e kishte ndihmuar Shqipërinë me vaksina.