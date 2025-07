Ish-drejtori i AKU-së Genc Juka u shpreh se është ndjerë i surprizuar kur mori vesh lajmin për shkrirjen e institucionit që ka drejtuar më parë.

Në Log, News 24 ai thekson se ky institucion në ngritjen e tij pati një mbështetje të madhe financiare dhe ligjore nga Bashkimi Evropian.

Sipas tij, gjithçka filloi të degjenerojë kur u ndryshuan 12 drejtorë të këtij institucioni në pak vite.

AKU u sulmua shumë, shton Juka, në një kohë kur po konsolidohej veprimtaria e saj. Tanimë, sipas tij është e paqartë si do bëhen kontrollet ndaj ushqimeve në treg.

Genc Juka: U surprizova kur dëgjove lajmin. Në vitin 2009 isha në atë kohë deputet dhe kam qenë moderator i ligjit të ushqimi. Ishte një nga kërkesat kur ishim kandidat potencial për në BE. Ishin dy kërkesa, ndërtimi i ligjit të ushqimit, e dyta për agjencinë e pagesave, politika bujqësore evropiane. Jam emëruar drejtori i parë i AKU. Kaloi në dy stade në atë kohë AKU me mbështetje serioze dhe vëmendje të BE, ku ishte një strukturë e BE-së për ndërtimin e sistemit me vlerë konsulence 3 mln e ca euro.

Faza e dytë konsolidimi i sistemit me po kaq vlerë. Më vonë BE dha edhe 10 mln euro për ndërtimin e selive të AKU-së në 10 qarqe. Ishte një punë serioze dhe AKU ishte i sapolindur. U sulmua mjaft por krijoi një lloj identiteti. Pikërisht në këtë moment u sulmua. Iu morën zyrat. Më vonë, në kronologji janë gati 12 drejtorë, AKU duhej të suportohet nga qeveria, nga të gjithë institucionet që kishin marrëdhënie.

Nga publiku shqiptar, ishte sistemi që do i ndërronte ato. Sulmi i fundit ishte ky. Kur ndërrohen 12 drejtorë fillon dhe ndryshon sistemi, fillon degjeneron. Ishte një inkompetencë e vazhdueshme. U bën ndryshime në ligjin veterinar. Nuk mund t’ja lësh të gjithë të drejtat një institucioni për sigurinë ushqimore.