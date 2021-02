Tërmeti i parë ishte me magnitud 5.6, dhe goditi në orën 11.32 pasdite, ndërsa një orë më vonë një tërmet edhe më i fortë me magnitudë 7.6 goditi sërish.

Tërmeti me magnitudë 7.6 goditi në det, me një thellësi lokale prej 10 km dhe një epiqendër 424 km në lindje të Tadine, në New Caledonia.

Është vërejtur se aktiviteti sizmik veçanërisht i fortë parapriu në zonë, pasi brenda një ore e gjysmë, u regjistruan dridhje prej 6, 5,7 dhe 6,1 Rihter.

Australianët janë paralajmëruar të përgatiten për një cunami të mundshëm pasi dy tërmete të mëdha goditën brigjet e ishujve të Paqësorit.

“Vëzhgimet e nivelit të detit kanë konfirmuar se është krijuar një tsunami. Njerëzit në zonat me kërcënim të përmbytjes së tokës dhe përmbytjes këshillohen nga autoritetet e emergjencës të shkojnë në tokë më të lartë ose të paktën 1 km në brendësi. Në zonat me një kërcënim vetëm për mjedisin detar, autoritetet e urgjencës këshillojnë njerëzit që të të largohen në porte,”-kanë njoftuar autoritetet./a.p