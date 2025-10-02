Ky që shihni në foto është 40-vjeçari Hajdar Ismailgeci, i cili u gjet pa shenja jete buzë rrigës në zonën e “Babrrusë” në Tiranë.
40-vjeçari Hajdar Ismailgeci u godit me thikë pas një sherri duke mbetur i plagosur, e më pas humbi jetën si pasojë e hemorragjisë.
Sakaq autori i dyshuar i krimit, pasi ka goditur me thikë Ismajlgecin, dyshohet se ka shkuar në një lokal në zonë dhe pasi ka qëndruar pak, është larguar nga lokali dhe ka humbur gjurmët.
Turpi i viktimës do të dërgohet në morg për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes.
