Një ngjarje e rëndë është raportuar këtë të shtunë, 11 korrik, në zonën e Prekalit, ku dyshohet se një person është vrarë me armë zjarri.
Sipas informacioneve paraprake nga blutë e Shkodrës, viktima i identifikuar si Aleksandër Koçeku, është gjetur brenda në automjet.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të vrasjes dhe identifikimin e autorit/ëve.
“Rreth orës 19:00, në aksin rrugor Prekal–Kir, është gjetur në automjet, i dyshuar i vrarë me armë zjarri, shtetasi A. K. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe vijojnë kontrollet intensive në zonë për lokalizimin dhe kapjen e autorit/ve. Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe nën drejtimin e Prokurorisë, po punohet intensivisht për fiksimin dhe administrimin e çdo prove që do t’i shërbejë hetimit, me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes, dokumentimin ligjor të saj, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve“, njoftoi Policia e Shkodrës.
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