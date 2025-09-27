Personi në foto është 44-vjeçari Edoardo Sarchi, i cili u gjet i vdekur në vendin e quajtur Dilan mes Nivicës dhe Salarisë pak pas mesnatës.
Rrethanat e vdekjes së tij janë ende të paqarta ndërsa në komisariatin e Gjirokastrës janë shoqëruar 4 persona, Eqerem Braçe së bashku me dy fëmijët e tij, Daniel dhe Gazmend Braçe, si dhe një person i 4-t, emri i të cilit nuk është bërë me dije.
Mendohet se këta persona kanë dalë gjatë natës për gjueti pasi kanë qëndruar në shtëpinë e Eqerem Braçes me vendndodhje në Salari.
Katër persona, që mendohet se ishin me të, janë shoqëruar në polici dhe po merren në pyetje. Të tre kanë dhënë dëshmi kontradiktore për ngjarjen, thonë burime nga grupi hetimor. Një herë kanë folur për persona që u dolën para dhe u bënë pritë duke i qëlluar me armë. Më tej kanë thënë se e gjetën italianin në rrugë të vdekur, e në një version tjetër, se e panë të plagosur dhe u vdiq në duar.
Nuk dihet se çfarë ka ndodhur, nëse kemi të bëjmë me vrasje apo ngjarje aksidentale, pasi në zonë nuk ka asnjë kamer sigurie.
