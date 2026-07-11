Detaje të reja dalin në dritë nga ngjarja në Shkodër, ku Aleksandër Koçeku, u gjet i vdekur brenda makinës dhe sipas Policisë, dyshohet të jetë vrarë me armë zjarri.
Ai ka qenë nën hetim për vrasjen e të riut Pavlin Preka më 27 shkurt 2025.
Pas vrasjes së 20-vjeçarit në derën e shtëpisë së tij në Guci të Re, policia e Shkodrës njoftoi arrestimin e Vasel Koçeku dhe Klaudio Lisaj, ndërsa vendosi nën hetim edhe Aleksandër Koçeku.
Nuk dihet nëse kjo ngjarja ka lidhje me rastin e shkurtit të 2025, por Policia dhe grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.
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