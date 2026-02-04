Një 42-vjeçar shqiptar është arrestuar ditën e sotme në Itali. Ai u arrestua nga autoritetet italiane, pasi ishte kthyer ilegalisht në Itali pavarësisht se kishte marrë urdhër dëbimi. Ai u ndalua në një rrugë dytësore të fshatit Torre Pedrera.
Pavarësisht se ai tregonte leje drejtimi dhe pasaportë origjinale shqiptare, nuk ishte në gjendje të justifikonte praninë e tij në shtetin italian. Mediat italiane shkruajnë se ai nuk kishte lejen e nevojshme të qëndrimit. Hetimet zbuluan se ai kishte qenë marrës i dëbimit dhe i ishte ndaluar rihyrja në shtetin italian.
Për të anashkaluar masën, pasi u riatdhesua, ai kishte lidhur martesë duke marrë mbiemrin e bashkëshortes së tij. Falë të dhënave të ndryshme personale, ai kishte marrë dokumente të reja identiteti, me të cilat kishte hyrë ilegalisht në Itali, duke besuar se nuk do të identifikohej. 42-vjeçari shqiptar u arrestua për shkelje të rregullave të emigracionit.
