Ish-raportuesi për Shqipërinë, Knut Fleckenstein ka reaguar pas është emëruar këshilltar i Gramoz Ruçit.

Ish-deputeti i Parlamentit Europian që do të mbajë detyrën e Këshilltarit për Integrimin, me anë të një postimi në Twitter shkruan se është shumë i lumtur dhe faleminderon kryetarin e Kuvendit për besimin e tij.

Fleckenstein shkruan se mezi presim bashkëpunimin me të gjithë aktorët shqiptarë.

“I lumtur që filluat të punoni drejt anëtarësimit të plotë të Shqipërisë në BE. Parlamenti shqiptar po luan një rol të rëndësishëm në këtë proces. Faleminderit kryetarit të Kuvendit për besimin e tij. Mezi presim bashkëpunimin me të gjithë aktorët shqiptarë”, shkruan ai.

Happy to start working towards full EUmembership of #Albania . Albanian Parliament is playing an important role in this process. Thanks to the president of Parliament for his confidence. Looking forward to Cooperation with all Albanian stakeholder.

