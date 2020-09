I është dhënë sot lamtumira e fundit, 71-vjeçarit Lefter Zhidru që u ekzekutua nga policia në Elbasan pas rezistencë që bëri ndaj forcave policore.

Në ceremoninë mortore morën pjesë një numër i kufizuar njerëzish për shkak të masave kufizuese të vendosura prej pandemisë. Në varrim janë të pranishëm edhe bashkëshortja e të ndjerit, vajza dhe djali.

Zhidru u varros në fshatin Xarrë në Sarandë, ku ishte edhe vendlindja e tij ndërsa familjarët nuk kanë pranuar që të flasin për mediat.

Kujtojmë se gjithçka nisi mesditën e 24 shtatorit kur i moshuari pati një konflikt me bashkëshorten dhe më pas tentoi ta vriste. Por, ajo doli me shpejtësi nga shtëpia duke njoftuar policinë. Në momentin që erdhën efektivët, Zhidru reagoi duke iu përgjigjur me armë thirrjes së tyre për t’u dorëzuar.

Pas më shumë se 5 orësh rezistencë, forcat RENEA u detyruan që ta neutralizonin 71-vjeçarin duke e qëlluar për vdekje pasi nuk pranoi të negocionte.

g.kosovari