Prokuroria e Tiranës vendos sekuestrimin e pasurive të Devi Kasmit.

Kasmi u vra pranë banesë së tij në 29 janar të 2018 në Tiranë, nga greku Eftimiou Eftimiu.

Gjithashtu Policia Gjyqësore ka kryer një hetim për ish-bashkëshorten e tij Ereda Selimi dhe familjarëve të tjerë të Kasmit për të cilët ka rezultuar disa kontrata shit-blerjeje pasurish të tundshme dhe të patundshme.

Pronat e sekuestruara rezultojnë të jenë të vëllait të Devi Kasmit (Deglis Kasmi), babait (Bilbli Kasmi), nënës (Xhilda Kasmi), Flutura Kasmit, Erada Selimit, Holta Shehut.

Më herë gjatë këtij muaji, gjykata dënoi me burgim të përjetshëm ish-efektivin e forcave speciale greke, Ethimious Efthimiou, si ekzekutorin e Kasmit.

Gjithashtu Kasmi ishte një person me rekorde kriminale, i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës në Francë dhe Spanjë.

Informacion i Plotë-

Prokuroria Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë , në datën 30 Prill 2020 ka regjistruar procedimin penal nr. 3211, për veprat penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, vepër penale e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

Kështu, Seksioni Për Pastrimin e Parave në Drejtorinë e Policisë së Qarkut Tiranë ka referuar një material kallëzues për një rast të dyshimtë për kryerjen e veprës penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, vepër penale e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

Nga Seksioni Kundër Pastrimit të Parave në Drejtorine Vendore te Policisë Tiranë është investiguar dhe hetuar në lidhje me shtetasen Ereda Mehmet Selimi, e datelindjes 22.05.1983, lindur dhe banuese ne Tirane.

Nga verifikimet e bëra rezulton se kjo shtetase është ish bashkëshortja e Shtetasit Devi(Defrim) Bilbil Kasmi nga ku ka rezultuar se:

Në datë 29.01.2018 , në rrugën Kongresi i Manastirit është vrarë me armë zjarri shtetasi Devi(Defrim) Kasmi.

Gjatë kontrollit të banesës të shtetasit Devi Kasmi u gjetën dhe u sekuestruan lëndë narkotike kokaine, me peshë të përgjithshme e 2884.8 (dy mije e teteqind e tetedhjet e kater pike tete) gramë dhe materiali i ngurtë me ngjyre kafe të errët e dyshuar lëndë narkotike LCD me peshe te përgjithshme 86.8 (tetedhjet e gjashte pike tete) gramë,si dhe gjet një armë zjarri automatik model 56 ikalibrit 7.62 me numër BA 99225 me mbishkrim made in Izrael BYEMA,me dy karikatora me fishekë te kalibrit 7.62 si dhe dy krera me nga 10 fishekë të cilët viktima i mbante pa leje.

Nga ana jone u kryen veprimet proceduriale dhe u referuan materialet Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane per veprat penale “Vrasje me paramendim”,”Mbajtje pa leje te armeve luftarake si dhe “Prodhim dhe Shitje te Lendes Narkotike”,parashikuar nga nenet 78,278/2 dhe 283 te Kodit Penal.

Ne vijim te komunikates eshte bere ndalimi me inisjative i shtetasit:

Mario Meshini Ndalimi i ketij personi eshte bere per arsye se ne date 29.01.2018 rreth ores 18.20,ne rrugen Kongresi i Manastirit ne bashkepunim me nje shtetas tjeter dyshohet se ka vrare me arme zjarri shtetasin Devi Kasmi, poshte pallatit te baneses ku ai jetonte.

Policia e Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, finalizuan me sukses goditjen e grupit të struktruar kriminal “Enigma”, ku u arrestuan në flagrancë shtetasit: Elton Halipaj, 36 vjeç, lindur Skrapar e banues Tirane; Efthymiou Efthymious, 41 vjeç, lindur e banues Arta Greqi; Malvin Dinellari, 30 vjeç, lindur Korce e banues ne Tirane; Elton Haxhallari, 36 vjeç, lindur Tirane e banues ne Tirane. U shpall në kërkim shtetasi (Altin) Aurel Hoxhallari, 41 vjeç, lindur e banues Tiranë.

Nga ana e policies gjyqsore u krye verifikimi i pasurive te shtetases Ereda Selimi, Devi Kasmi dhe familjareve te tyre duke iu derguar shkrese institucioneve te ndryshme te cilat kane kthyer pergjigje ne lidhje me verifikimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme te tyre.

Kontrata Shitje-blerje pasurish te luajtshme dhe te paluajtshme :

1.Kontrate Shitje nr. 2349rep dhe nr. 1028 kol date 10.11.2017 (Pasuri e Paluajtshme) me palet ne kontrate :pala shitese Holta Shehu dhe Pala Blerese Durim Shehu,Objekti Kontrates Mercedez Benz me vlere 7000 Euro.

2.Kontrate Shitje NR.775rep dhe nr.542 kol date 29.03.2018 (Pasuri e Paluajtshme)me palet ne kontrate :pala shitese Shoqeria “ZBOGO-JA”SH.P.K dhe pala Blerese Holta Shehu per apartamentin me sip. 113m2 ne Shumen 8.000.000 leke te reja ne rrugen ferrit Xhajko. Pasuria me nr. 7/675+1-27 vol 27 fq.13 zona kadastrale 8340.

3. Kontrate Shitje nr. 819rep dhe nr.193/1 kol date 24.04.2017 (Pasuri e Paluajtshme)me palet ne kontrate :pala shitese Shoqeria “LK&CTD”SH.P.K dhe pala Blerese Xhilda Kasmi,objekti I kotrates Shitje Apartamenti me siperfaqe 90.60m2 me vlere 4.000.000 Leke (katermilionlek), me adrese rruga Kongresi I Manastirit h.1 ap 17 k 3.

Pasuria nr. 1/461+1-17 vol 21 fq 231.

4. Kontrate Shitje nr.1163rep dhe nr. 421 kol date 16.10.2013(Pasuri e Paluajtshme)me palet ne kontrate :pala shitesi Devi Kasmi dhe pala Blerese Petrit Kuka ,objekti I kotrates Shitja e nje pasurie truall 114.00m2 dhe ndertese 00m2 me vlere totlae 7.000.000 Leke (shtatemilionlek). Pasuria nr.2/117 vol 26 faqe 239 zk 8140.

5. Kontrate Shitje (Pasuri e Paluajtshme) nr. 2946rep dhe nr. 2136kol date 04.2019 me palet ne kontrate :pala shitese Iliaz Durmishaj dhe Brixhita Durmishaj dhe pala Blerese Holta Shehu ,objekti I kotrates Apartament ne rrugen Blv Zogi I godina 32 h.2 ap.13me vlere totlae 80.000 (tetedhjetemije)Euro.

Pasuria me nr.6/140+2-13 vol 6 fq.205 zona kadastrale 8360.

6. Prokure e posacme me nr. 5223rep dhe nr.3924kol date 09.09.2017 e perfaqesuara Holta Shehu I jep te drejta shtetasit Tauland Kamberi te kete te drejta mbi automjetin me targa AA 486 PM e markes Benz GLK viti 2010.

7. Kontrate Shitjeblerje nr. 4275 rep dhe nr. 3449 kol date 26.11.2015 (Pasuri e Paluajtshme) me siperfaqe 72.06m2 me palet ne kontrate :pala shitese Olsi Shehu dhe pala Blerese Ilda Pacuku dhe Klevisa Gjoci ,objekti I kotrates Apartament .

Pasuri me nr.363/13+3-39 zk.3866 vol. 5 fq 195 .

8. Kontrate Shitjeblerje nr.1708rep dhe nr. 673 kol date 09.05.2013 (Pasuri e Paluajtshme) toke are ne Yzberisht me siperfaqe 252 m2 me palet ne kontrate :pala shitese Olsi Shehu dhe Holta Selimi dhe pala Blerese Marlend Kaceli ,objekti I kotrates Toke Are me vlere totale 100 000(njeqindmije)leke. 9. Kontrate Shitjeblerje nr.9375 kol dhe nr.3157 kol date 18.10.2017 me shtese shtetasen Danjela Bedullam dhe pale blerese shtetasen Xhilda Kasmi per pasurine e ndodhur ne rrugen Urani Pano me siperfaqe 38.28 m2 .

Pasuria nr 6/157-N4 vol.26 fq.144 zonen kadastrale 8360.

10. Kontrate Shitjeblerje (Pasuri e Paluajtshme)me palet ne kontrate :pala shitese Shoqeria “LID”Sh.p.k me administrator Gezim Rakipi dhe pala Blerese Xhilda Kumi ,objekti I kotrates Apartament dhe Garazh me vlere totale 279.100(dyqind e shtatedhjete e nentemije e njeqind Euro).

11. Kontrate Shitjeblerje (Automjeti)me palet ne kontrate :pala shitese Elion Sherifaj dhe pala Blerese Holta Shehu ,objekti I kotrates Autoveture me vleren totale 7 000 euro (shtate mije euro). 12. Kontrate Dhurimi (pasuri e paluajtshme )me pale Dhuruesit: Beglije Ymeraj,Fitnete Maloku(Ymeraj),Metije Alla(Ymeraj),Flutura Selimi (Ymeraj),dhe me pale Pranuesi i dhurimit Xhelal Ymeraj.

13.Prokure e Posaçme; Te perfaqesuar Mehmet Selimi ,Edmond Selimi, Besnik Selimi te cilet emerojne si perfaqesues te posacem “Studio Ligjore Meminaj”shpk vecanerisht me Avokate Majlinda Shehu .

14.Prokure e Posaçme; Te perfaqesuarit : Beglije Ymeraj,Fitnete Maloku(Ymeraj),Metije Alla(Ymeraj),Flutura Selimi (Ymeraj ),Tatjana te cilet emerojne si perfaqesues te posacem “Studio Ligjore Meminaj”shpk vecanerisht me Avokate Majlinda Shehu .

15.Prokure e Posaçme; E perfaqesuara : Ereda Selimi emerojne si perfaqesues te posacem Avokate Donata Lepenica .

16.Prokure e Posaçme: Porositesja: Holta Shehu emeron si perfaqesues te saj te posacem Taulant Kamberi per ruajtjen dhe administrimin e mjetit Mercedez Benz me targ AA486PM.

17.Kontrate shekmbimi nr.1669Rep nr.666kol date 19.04.2016 lidhur midis shtetasve Ereda selimi dhe shtetasit Edmond Kastrioti. Shtetasija Ereda Selimi i jep pronen me siperfaqe

52.06m2 rruga Fadil Rada zona kadastrale 8150, nr pasurie 6/571-N6, vol 52 fq 222 dhe perfiton pronen e shtetasit Edmond Kastrioti me siperfaqe 142.40m2 ne rrugen Urani pano hyrja 1 zona kadastrale 8360 nr pasurie 6/157-N8/2B ne vol.27 fq.149.

18. Kontrate qeraje me nr.7687rep dhe nr.3781kol date 27.06.2019 ku qeradhenesia shettasja Xhilda Kasmi jep nje apartament dy dhoma e guzhine shtetasit Agil Zahid Huseynli shtetas I huaj per Shumen 380 euro ne muaj.

19.Deklarate Noteriale nr.3507rep dhe nr.1414 kol date 04.07.2016 me Deklarues Edmond Kastrioti I cili deklaron se Ereda Selimi me ka dhene ne muajin maj te vitit 2015, Shumen e parave ne vlere 20.000(njezet mije)Euro.

20.Deklarate Noteriale nr.1536rep dhe nr.621kol date 15.04.2016 me Deklarues Edmond Kastrioti I cili deklaron se Ereda Selimi me ka dhene ne muajin maj te vitit 2015, Shumen e parave ne vlere 20.000(njezet mije)Euro.

21.Deklarate Noteriale nr. 1866rep dhe nr.756kol date 28.04.2016 me Deklarues Edmond Kastrioti dhe Ereda Selimi te cilet deklarojn se jane likujduar totalisht ne lidhje me Shumen ne Deklataren Noteriale me nr.1536rep,nr.621 kol.

22.Deklarate Noteriale me Deklarues Devi Kasmi dhe Ereda Selimi I cili deklaron se lejone qe femija I tyre Shanel Kasmi te udhetoj jashte kufijve me gjyshen Xhilda Kasmi.

23.Deklarate Noteriale me Deklarues Devi Kasmi I cili deklaron se lejonqe femija I tij Shanel Kasmi te udhetoj jashte kufijve I shoqeruar nga nena Ereda Selimi.

24.Deklarate Noteriale me Deklarues Xhilda Kasmi e cila deklaron se si pronare e pasurise te paluajtshme bodrum 104m2 dhe bordrum 296m2 kerkon zyres vendore te rregjistrimit te pasurive te paluajtshme tirane bashkimin e ketyre pasurive ne nje te vetme.

25. Kontrate qeraje me nr.5553rep dhe nr.1112kol date 18.12.2019 me qeradhenes shtetasen Dorina Nevruz Sevi perfaqesuar me procure nga shtetasja Ereda Selimi dhe qeramarres shoqerine adora Albania SHPK, per ambientin me siperfaqe 52.60m2 ne Shumen 305 Euro.

26. Kontrate kalim te drejtash me nr.2943rep dhe nr.1785kol date 05.09.2015 me porosities shtetasin deglis Kasmi per apartamentin me siperfaqe 122.5m2 ne vleren 85.750 Euro. 27. Testament me nr.56rregjistri date 24 Gusht 2018 me trashegimtar shettasen Xhilda kasmi dhe perfitues shettasin Deglis Kasmi per njesine e ndodhur ne rrugen Qemal Stafa me siperfaqe 31.40m2 ne zonen kadastrale 8140 nr pasurie 3/913-N1 vol.35 fq.247 dhe pasuria apartament me siperfaqe 51.5m2 ne rrugen Qemal Stafa zona kadastrale 8140 nr.pasurie 3/237+1-3 volumo 5 fq.49

Perfitues. Shanel Kasmi(vajza e shtetasit Devi Kasmi) dhe nipit shtetasit Drin Selimi (djali I djalit Devi kasmi) pasurite

Bodrum e ndodhur ne rrugen Urani Pano me siperfaqe totale 436m2 zona kadastrale 8360 nr pasurie 6/157-B4, vol. 33 faqe 221.

Njesi e ndohur ne rrugen Urani pano me siperfaqe 38.28m2 zona kadastrale 8360 nr pasurie 6.157-N4 vol.26 fq.144.

Apartament banimi ne rrugen Dull Keta h.1 ap.12 me siperfaqe 78.30m2 ne zonen kadastrale 8360 me numer pasurie 7/229+1-12 vol.27 fq.28.

Apartament banimi ne rrugen Kongresi I Manastirit h.1 ap.17 me siperffaqe 90.60m2 zona kadastrale 8130 nr pasurie 1/461+1-17 vol.21 fq.231.

Bodrum ndodhur ne rrugen Urani Pano hyrja 1 me siperfaqe 296m2 ne zonen kadastrale 8360 nr pasurie 6/157-B3 vol.26 fq.140.

Bodrum ne rrugen Urani Pano hyrja 1 me siperfaqe 140m2 ne zonen kadastrale 8360 nr pasurie 6/157-B2 vol. 26 fq. 139.

28. Kontrate dhurimi apartamenti me nr.6677rep dhe nr.1899kol date 30.12.2014 me pale dhuruese shtetasen Çetina Zajmi dhe perfituese shtetasen Ereda selimi per

Apartament ne rrugen fadil rada me siperfaqe 52.6m2 ndodhur ne zonen kadastrale 8150 me vertetim pronesie nr. 6/571-N6, vol 52, fq 222.

Lidhur me hetimin nga ana jone jane bere verifikimet online te pasurive te rregjistruara ne emrin e shtetases Ereda Selimi dhe rrethit te familjareve te saj nga ku ka rezultuar se pervec kontratave te porosive dhe kontratave te blereje shitjeve te pasurive te paluajtshme, ata kane te rregjistruara dhe disa pasuri te paluajtshme ne Agjensine Shteterore te Kadastres si me poshte:

Pasuria me nr.9/196 vol.3 faqe 174 zona kadastrale 8320 ne emrin e shtetasit Deglis Kasmi.

Pasuria me nr. 9/573 vol.27 fq. 8 zona kadastrale 8320 ne emer te shtetasit Deglis Kasmi.

Pasuria me nr. 9/572 vol.27 fq. 7 zona kadastrale 8320 ne emer te shtetasit Deglis Kasmi.

Pasuria me nr. 5/80 vol.9 fq. 214 zona kadastrale 8370 ne emer te shtetasit Bilbil Kasmi.

Pasuria me nr. 1110/5 vol.12 fq. 100 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1109/2 vol.12 fq. 122 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1109/1 vol.12 fq. 121 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1109 vol.12 fq. 200 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1110/6 vol.12 fq. 101 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1110/7 vol.12 fq. 123 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1109/1 vol.12 fq. 121 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1109 vol.1 fq. 200 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1110/6 vol.12 fq. 101 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1110/7 vol.12 fq. 123 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1110/8 vol.12 fq. 124 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 1110/1 vol.12 fq. 234 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Flutura Abedin Selimi.

Pasuria me nr. 6/335 vol.31 fq. 118 zona kadastrale 8360 ne emer te shtetasit Ereda Mehmet Selimi.

Pasuria me nr. 6/140+2-25 vol.37 fq. 7 zona kadastrale 8360 ne emer te shtetasit Holta Mehmet Shehu.

Pasuria me nr. 1109/2 vol.12 fq. 122 zona kadastrale 3993 ne emer te shtetasit Holta Mehmet Shehu.

Pasuria me nr. 6/140+2-26 vol.37 fq. 8 zona kadastrale 8360 ne emer te shtetasit Holta Mehmet Shehu.

Ne pergjigje te shkresen nr.1849KL/11Prot date 20.02.2020 ardhur nga INTERPOL Tirana rezulton se: Interpol Madrid Spanje shtetasi Devi Kasmi ka qene I shpallur ne kerkim nderkombetar me date 21.05.2010 per vepren penale te Vrasjes, por dosja eshte arkivuar pasi me adte 29.01.2018 ky shtetas eshte vrare ne Tirane.

Nga puna e bere dhe nga verifikimet e bera ka rrezultuat se shtetasja Hotla Mehmet Selimi(Shehu) eshte e martuar me shtetasin Olsi Nevruz Shehu. Nga kjo matrese ata kane lindur dy femije Patris dhe Peres Shehu. Nga verifikimet e bera ne sistemin TIMS rezulton se shtetasi Olsi Nevruz Shehu eshte shpallur ne kerkim nderkombetar nga autoritet Italiane dhe konkretisht: Shtetasi Olsi Shehu shpallet ne kerkim me kartele ngjyre te “Kuqe”, pasi autoritetet gjyqesore ne Milano/Itali kane leshuar urdher arrestin nderkombetar pa numer dt.23.03.2017 dhe kane caktuar masen e sigurise “Arrest ne burg” per kete shtetas per V.Penale “Shkelje te Ligjit per drogat” parashikuar nga nenet 73, 74 dhe 309/90 te Kodit Penal Italian. Te ndalohet dhe te njoftohet menjehere ZQK Interpol Tirane, me qellim ekstradimin e ketij shtetasi drejt Italise. Zyra e INTERPOL TIRANA me shkresen 3813/2k date 26.09.2017 ka njoftuar anullimin e kerkimit per kete shtetas pasi eshte kapur nga vete autoritetet Italiane dhe eshte denuar me 17 vjet burg per vepren penale “Shkelje te Ligjit per drogat” parashikuar nga nenet 73, 74 dhe 309/90 te Kodit Penal Italian.

Shtetasja Ereda Selimi ka qene e perfaqesuar me prokure nga shtetasja Dorina Nevruz Sevi(Shehu) e cila eshte motra e shtetasit Olsi Nevruz Shehu, per dhenien me qera te nje ambient dyqan si: Kontrate qeraje me nr.5553rep dhe nr.1112kol date 18.12.2019 me qeradhenes shtetasen Dorina Nevruz Sevi perfaqesuar me procure nga shtetasja Ereda Selimi dhe qeramarres shoqerine adora Albania SHPK, per ambientin me siperfaqe 52.60m2 ne Shumen 305 Euro. Pasuria me NR.6/571-N6 vol 52 fq 222 zona kadastrale 8150. Dyshohet se ky dyqan(prone) eshte ne emrin e shtetases Dorina Sevi I vendosur nga shtetasja Ereda Selimi.

Nga informacionet e marra ne rruge operative rezulton se shtetasi Olsi Shehu ka qene pjesetar I grupit te strukturuar Kriminal qe drejtohej shtetasi Devi Kasmi kryesisht ne shitjen dhe menaxhimin e lendeve narkotike ne shtetin Italian.

Me shkrese nr.2516/1 date 30.01.2020 ardhur nga Drejtoria e Rregjistrimit te Mjeteve rezulton se shtetasi Mehmet Ramis Selimi ka ne pronesi nje automjet me targa TR 3052 S te cilin e ka te crregjistruar.

Me shkresen nr.358/1Prot date 05.02.2020 ardhur nga Sherbimi Kombetar I punesimit rezultonse vetem shtetasja Flutura Abedin Selimi figuron si punekerkues I papune.

Me shkresen nr.11301/3Prot date 24.09.2020 ardhur nga Departamenti I Policise Kriminale rezulton se: Shtetasja Ereda Mehmet Selimi dhe motra e saj shtetasja Holta Mehmet Selimi(shehu), nga verifikimet ne sistemin MEMEX figurojne me te dhena per aktivitet criminal te pastrimit te produkteve te vepres penale, te dhena keto qe administrohen dhe jane te aksesueshme vetem nga keto struktura. Per shtetasin Devi(Defrim) Bilbil Kasmi rezulton se ky shtetas figuron I evidentuar nga Drejtoria vendore e Policise Tirane per vepren penale te Vrasjes me dashje. Me date 26.11.2011 figuron si I shpallur ne kerkim per vepren penale te Fallsifikimit te Leternjoftimeve dhe me date 02.04.2014 eshte bere anullimi pasi eshte kapur. Shtetasi devi Kasmi rrezulton se eshte vrare me date 28.01.2018 ne Tirane.

Me shkresen nr.1231Prot date 15.06.2020 ardhur nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Drejtoria e Hetimit , rezulton se asnjeti nga personat e perfshire ne kete hetim nuk kane kryer zhdoganime ose deklarime ne dogane.

Me shkresen nr.4369/1Prot date 01.06.2020 ardhur nga Qendra Kombetare e Biznesit nder te tjera rezulton se : Shtetasi Deglis Bilbil Kasmi figuron te kete qene I rregjistruar si person fizik pajisur me NIPT L21707001K, por aktualisht eshte me statur Çrregjistruar.

Shtetasi Deglis Kasmi rezulton te kete qene administrator ne shoqerine D.E.S.PRINT shpk me NIPT K91417018F, por aktualisht eshte me statur Çrregjistruar.

Shtetasi Devi Kasmi figuron te kete qene I regjistruar si person fizik me NIPT K31511046A, por aktualisht eshte me statur Çrregjistruar.

Shtetasi Devi Kasmi figuron te kete qene I regjistruar si ortak ne shoqerine D.E.S.PRINT shpk me NIPT K91417018F zoterues 37%, por aktualisht eshte me statur Çrregjistruar.

Shtetasi Bilbil Kasmi figuron te kete qene I regjistruar si aksionar ne shoqerine BUKA shpk me NIPT J62013013A zoterues 0.067%, Aktiv.

Shtetasi Xhilda Kasmi figuron te kete qene I regjistruar si aksionar ne shoqerine BUKA shpk me NIPT J62013013A zoterues 0.067%, Aktiv.

Shtetasi Xhilda Kasmi figuron te kete qene I regjistruar person fizik me NIPT L21324006I Aktiv.

Shtetasi Ereda Mehmet Selimi figuron te kete qene I regjistruar person fizik me NIPT L11606001B Aktiv.

Shtetasi Holta Shehu figuron te kete qene I regjistruar person fizik me NIPT L82104025I Aktiv.

Kodi Penal i Republikes se Shqiperise, parashikon ne nenin 287 te tij vepren penale te “Pastrimit te produkteve te vepres penale ose veprimtaris kriminale,” bazuar ne interprentimin e kesaj dispozite qe te lind pergjegjsia penale sipas kesaj dispozite, duhet te vertetohet ekzistenca apo te egzistojne dyshimet per egzistencen e nje veprimtarie kriminale qe ka gjeneruar te ardhura .

Venia ne qarkullim me qellim mbulimi i origjines se tyre te kunderligjshme e shumave te parave dhe aseteve te tjera te kunderligjshme te perfituara nga vepra penale, zakonishte behen nepermjet investimit ne biznese, rikapitalizimi te tyre ne ekonomi perdorimit te transfertave te shpeshta bankare duke u perzier me burime te ligjshme te ardhurash apo duke i paraqitur ne teresi keto te ardhura si te ligjshme.Kjo veprimtari mund te kryhet si nga subjekti qe ka kryer vepren baze, pra nga subjektin qe ka kryer vepren penale, nga e cila jane gjeneruar te ardhurat ashtu dhe nga subjekti te tjere apo persona te trete qe nuk kane marre pjese ne kryerjen e vepres penale baze (Vepra Meme) por qe kane dijeni per burime te ardhurave.

Pasurite e vendosura nga shtetasit e mesiperm apo qe kane lidhje me to nuk justifikohen nga nje aktivitet ekonomik i mirefillte.

Ato pasuri dyshohet se rrjedhin dhe jane produkt i akivitetit kriminal.

Shtetasit qe i zoterojne keto pasuri, nuk rezultojne te kene veprimtari te rregullt dhe te mirefillte ekonomike qe te justifikojne burimin e ligjshem dhe me pas edhe rritjen e ketyre pasurive.

Pas nje veprimtarie te dendur hetimore, duke qene se keto pasuri dyshohet se jane produkt i veprimtarise kriminale si edhe kur ekziston dyshimi qe keto pasuri mund te tjetersohen nga subjektet e hetuar, lind i nevojshem sekuestrimit i tyre nga ana e Organit te Prokurorise.

Pastrimi i produkteve te veprës penale

Pastrimi i produkteve te veprës penale i kryer nëpërmjet: a) këmbimit ose transferimit te pasurisë, qe dihet se është produkt i veprës penale, për fshehjen ose zhdukjen e origjinës se paligjshme te pasurisë ose dhënien e ndihmës për te shmangur pasojat juridike, qe lidhen me kryerjen e veprës penale; b) fshehjes ose mbulimit te natyrës, burimit, vendndodhjes, vendosjes, zhvendosjes se

pronësisë ose te te drejtave te tjera, qe lidhen me pasurinë qe është produkt i veprës penale;

c) kryerjes se veprimeve financiare dhe transaksioneve te copëzuara për shmangien nga raportimi, sipas ligjit për pastrimin e parave;

ç) fitimit, zotërimit ose përdorimit te pasurisë, kur dihet qe është produkt i veprës penale;

d) këshillimit, nxitjes ose thirrjes publike për kryerjen e secilës prej veprave te përcaktuara me sipër, dënohen me burgim nga tre deri ne dhjete vjet dhe me gjobe nga 500 mije leke deri ne 5 milionë leke…..

Subjektet ndaj të cilëve mund të sekuestrohen pasuritë janë: autori i krimit, bashkëshorti, fëmijët, persona në gjini ose krushqi e afërt me personin e dyshuar (te paralindurit, te paslindurit, vëllezërit, motrat, ungjit, emta, mbesat, nipërit, fëmijët e vëllezërve dhe të motrave, vjehrri, dhëndëri, nusja, kunata, thjeshtri, thjeshtra, njerku dhe njerka) personave fizikë ose juridikë për të cilët ka të dhëna të mjaftueshme se pasuritë ose veprimtaritë e tyre zotërohen, pjesërisht ose plotësisht në mënyre të drejtpërdrejtë ose te tërthortë, nga personat e parashikuar në piken 1 të këtij neni.

Mund të sekuestrohen: a. mjetet e tyre financiare, b. pasuritë, c. bizneset, d. mënyra e jetesës ose burimet e të ardhurave të tyre.

Per keto arsye, nga ana e Prokurorit u vendos Sekuestrimit I pasurive te meposhtme ne vlera te konsiderueshme disa milione euro si me poshte: