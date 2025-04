Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka lënë qeli në masën e sigurisë “arrest në burg” Bujar Shegën. Shega njihet si truri financiar i organizatës kriminale të Suel Çelës.

Çela është ekstraduar nga Italia në datën 3 Prill të këtij muaji. Emri i tij ishte mes 21 urdhër-arresteve të lëshuara nga Prokuroria e Posaçme për këtë organizatë dhe GJKKO caktoi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotike” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” kryer në kuadër të organizatës.

52-vjeçari me dy emra, i njohur dhe si Marsel Shega është administrator i dy kompanive Viola Green dhe Wonder Green, përmes të cilave dyshohet se pastronte paratë e disa grupeve, përfshirë të organizatës së Suel Çelës dhe gjithashtu të një grupi me bazë në Dubai, që ka investuar në Tiranë në pasuri të paluajtshme.