Dëshmia e një siriani i cili në ishte në gomone me 49 persona të tjerë në Vlorë është bërë publike. I riu është shprehur se destinacioni i tyre ishte Italia.

Ai po shoqëronte të motrën ndërsa në gomone ishte sëbashku me dy motrat dhe nipin 7 vjeçar. Personi me inicialet XH.M është shprehur se klandestinët do të shkonin drejt Italisë apo kudo në Europë.

”Paratë i ka paguar im vëlla , nuk e di sa lek ka paguar, ne donim të shkonim në Itali ….në Europë , kudoqoftë. Kemi qëndruar për rreth 3 orë në det, u dogjëm nga benzina.”.

Rreth 50 klandestinë nga Lindja e Mesme ( Sirianë) qëndruan mbi 3 orë në përballje në det të hapur me motin e keq. Ata tentuan të kalonin ilegalisht kufirin drejt Italisë me gomone të ndihmuar edhe nga një grup trafikantësh shqiptare.

g.kosovari