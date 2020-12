ak të moshës. Ai tregoi se para kësaj historia, ka njohur dhe një vajzë tjetër e cila ishte 7 vite më e madhe nga Peshkopia dhe sërish familja e tij nuk ishte dakort.

Mirela Milori: Sa vjeç je?

Ermal Meta: Jam 34 vjeç?

Mirela Milori: Punon?

Ermal Meta: Po, jam motorist, shpërndaj pica.

Mirela Milori: Ti ke thënë që në moshe 15 vjeç, ka filluar një raport jo i mirë në familje, pse?

Ermal Meta: Sepse kjo është historia e dytë që po e humbas, sepse historinë e para pata një vajzë nga Peshkopia, por edhe ajo ishte 37 vjeç dhe nuk pranoi familja.

Mirela Milori: Pra kjo është historia e dytë që ti njihesh me dikë që është më e madhe në moshë se ti. Sa vjeç ishe kur njohe vajzën nga Peshkopia?

Ermal Meta: 31 dhe ajo 37. U njohëm në rrjetet sociale.

Mirela Milori: Kur u takuat për herë të parë?

Ermal Meta: Për herë të para vajta unë në Peshkopi bashkë me xhaxhain dhe pimë kafe. Ramë dakort me atë gocën edhe në momentin e dytë që do shkoja unë ta merrja për shtëpi, nëna ime nuk ishte dakort. Ajo ishte parukiere dhe nëna ime e kuptonte tjetër për tjetër këtë punë. Unë nuk e dija këtë gjë, e merrja në telefon nuk ma hapte, i shkruajta mesazh pse nuk ma hap, ajo tha më tha nëna jote që mos të flas më me ty në telefon.

Mirela Milori: Megjithatë kjo i përket të shkuarës.