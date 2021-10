Kreu i Kadastrës, Artan Lame, kujton edhe një herë krijimin e listës së zezë të ndërtuesve që braktisin pallatet e nisura për t’u mos u lejuar që të aplikojnë për leje të tjera ndërtimi. Gjatë shpërndarjes së certifikatave të pronësisë në zonën e Unazës së Re, Lame u bërë thirrje banorëve që t’ia caktojnë administratorit aplikimin për legalizimin e pallateve.

Banorët e dy pallateve të cilat prej vitesh kishin probleme me legalizimin janë pajisur këtë të shtunë me certifikatën e pronësisë nga drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame.

Zona e Unazës së Re, e cila dikur administrohej nga komuna e Kasharit, ka me dhjetra pallate që janë braktisur nga ndërtuesit pa pajisur banorët me certifikata pronësie.

Lame duke u përballur me këtë situatë, ka tërhequr vëmendje duke kujtuar edhe një herë listën e zezë të ndërtuesve që braktisin pallatet e nisura dhe aplikojnë për leje të tjera ndërtimi.

“Ne do te komunikojme serish me Bashkinë me qëllim që subjekte të tilla të papërgjegjshme të mos mund të aplikojnë për ndërtime të reja pasi kanë braktisur një herë banorët në pallate tëmëparshme. Ne kemi bërë para disa kohësh një letër Bashkisë ku listonim subjekte që kishin shkelur lejen e ndërtimit dhe kishin braktisur pallatet e nisura dhe ai bashkepunim funksionoi. Ka ardhur momenti ta rinovojmë këtë bashkëpunim, në të mirë të qytetarëve. Stop, subjekteve të tilla që e lënë situatën në këtë gjendje nuk duhet të marrin më leje ndërtimi që jua sjellin njerëzve në majë të hundës për shkak të aventurave te tyre” .

Kreu i Kadastrës Lame ju ka bërë thirrje banorëve, të cilët nuk e kanë më suportin e investitorit për t’i pajisur me certifikatë pronësie, të bëhen bashkë për ta përfunduar vetë në bashkëpunim me drejtorinë vendore.

“Procesi i hipotekimit apo certifikimit të pallateve të cilët janë braktisur nga investitori, apo kur investitori ka humbur jetën dhe pallatet kanë shkelur lejën e ndërtimit janë trajtuar nga ana jonë. Në të gjithë vendin, nëpërmjet këtij procesi janë legalizuar 921 pallate me një sipërfaqe 2.350.000 m2”, është shprehur drejtori i Kadastrës”./m.j