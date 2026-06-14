Një histori e jashtëzakonshme mbijetese dhe dashurie familjare është rrëfyer nga Xheni në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” në Tv Klan.
Ajo tregoi se si jeta e saj nisi me sfidën e madhe të braktisjes nga babai biologjik që kur ishte në barkun e nënës, gjë që shtyu gjyshërit e saj ta bënin gati për ta dërguar në jetimoren e Durrësit.
Mes vështirësive dhe paragjykimeve, nëna e saj vendosi ta mbante dhe, pas një qëndrimi 3-vjeçar te familja e dajës, jeta e tyre ndryshoi plotësisht kur nëna e saj lidhi kurorë me Fadilin.
Edhe pse ai ishte i verbër dhe 20 vite më i madh se nëna, Xheni dëshmoi se ai u bë një baba i mrekullueshëm, duke i falur asaj një fëmijëri të mbushur me dashuri, përkujdesje kujtime të paharrueshme.
Xheni: Unë jam Xheni dhe kam lindur në Krujë. Historia ime nis pa ardhur ende unë në jetë, kur unë isha në barkun e nënës 8-muajshme, ku babai im biologjik më braktisi dhe nuk u interesua për mua deri në moshën 21-vjeçare. Më pas, më kishin bërë gati për të më çuar në jetimoren e Durrësit.
Ardit Gjebrea: Pse mami nuk të mbante?
Xheni: Mami më mbante, por prindërit e saj më kishin bërë gati për në jetimoren e Durrësit, pasi nuk e dinin ende se si do të vazhdonte historia ime për shkak të braktisjes së babait biologjik. Më pas mami vendosi që të më merrte nga spitali dhe shkuam në familjen e dajës, ku ndenja deri në moshën 3-vjeçare. Më pas një shoqja e mamit, u bë shkesë për mamin dhe erdhi babi njerku. Babi Fadil, ishte i verbër dhe ai më donte shumë, më thërriste me përkëdheli ‘rosa ime’.
Ardit Gjebrea: Ndërkohë ai ishte 20 vite më i madh se mami.
Xheni: Po! Ishim një familje shumë e lumtur me dashuri dhe me shumë përkëdheli, saqë mbaj mend edhe përkëdheljet e babit.
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