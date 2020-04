Një grua që do të jetë pjesë e testimeve të vaksinës së koronavirusit në Britaninë e Madhe rrëfen se ndihet e privilegjuar për këtë.

Lydia Guthrie është një prej 500 njerëzve që do të marrin pjesë në Universitetit të Oksfordit, e cila tha se po merr një rrezik të madh pasi është nënë e dy fëmijëve.

Ajo vendosi të bëhej pjesë e testimeve pasi pa reklamën në Twitter.

“Unë kisha një ndjenjë të fortë se mundesha, do të doja të luaja një pjesë të vogël si individ në kërkimet e vaksinës. Do të ishte çmenduri nëse nuk do të kishte shqetësim”, tha Lydia për BBC duke shtuar se mjekët kanë qenë të qartë në shpjegimin e procesit dhe rreziqet e përfshira.

Profesori Adrian Hill, drejtori i Institutit Jenner në Universitetin e Oksfordit, tha se ekipi i gjykimit kishte “përvojë të jashtëzakonshme të reagimit të shpejtë ndaj vaksinave”, siç është përhapja e Ebolës në Afrikën Perëndimore në 2014.

