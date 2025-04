Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në Kombinat, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha komentoi deklaratat e kryesocialistit Edi Rama bërë me gratë.

Sipas tij, narrativa e kryeministrit bëhet pasi ai nuk ka projekt dhe nuk do që të bëhet debat për problemet e qytetarëve.

“Pra në këto kushte ai nuk mund të vijë para jus, nuk mund të flasë për asgjë që ka bërë këto 12 vite sepse ka vjedhur më shumë se çdo gjë tjetër. Ndaj dhe thotë, këneta, zhabat, hardhucat, zhapikët. Tani meqenëse u bë bajat, tani ka filluar temën tjetër se po të mos jenë gratë burrat bëhen me bisht, burrat s’bëhen me bisht. Shiheni vetë ju. Pra, muhabete të tilla që si e si të mos bëhet debat për hallet tuaja, të mos paraqitet projekt para jush. Janë 4 vite që do vijnë. Si e si të shpëtojë për dështimet e tij. Si e si të mbulojë mashtrimet e tij. Ky është muhabeti i tij, se po të ikin gratë një muaj, kur të vijnë gjejnë njerëz me bisht. Pra një narrativë e turpshme, një narrativë prej… s’po e prish gojën për të thënë fjalën që meriton. Këto i bën për të mashtruar qytetarë”, tha Berisha.