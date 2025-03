Deputeti Arbi Agalliu, që kandidon në zgjedhjet e 11 majit në siglën e koalicionit ‘Djathtas për Zhvillim’ (i përbërë nga partitë Djathtas 1912 dhe LZHK), është shprehur se gjatë gjithë kohës që ka qenë në Kuvend, i ka qëndruar një linje politike dhe nuk ka bërë pirueta.

Agalliu tha se koalicioni ‘Djathtas për Zhvillim’, i drejtuar nga Dashamir Shehi, është sot alternativa më e mirë politike që qëndron krah drejtësisë, krah aleatëve perëndimorë dhe për ndryshimin e kodit zgjedhor, për lista të hapura.

Ai tha gjithashtu se koalicioni ‘Djathtas për Zhvillim’ do të garojë në 11 maj me lista të hapura, duke djegur ato të mbyllurat.

“Kam dhënë dorëheqjen nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, që ditën që Gjykata vendosi që vula dhe logo t’i shkojë grupit të rithemelimit. Dhe nga ai moment me kolegët, qytetarët, mbështetësit që besuan te qëndresa jonë, bazuar te tre parime që janë mbështetja pa kushte e sistemit të drejtësisë, mbështetja ndaj ndërkombëtarëve dhe mbi të gjitha kodi zgjedhor për lista të hapura.

Të tre këto shtylla do të përfaqësonin më së miri ato që ne besonim dhe mendonim. Prandaj ne krijuam kohë më parë partinë e re Djathtas 1912 dhe që prej shtatorit të vitit të kaluar, tetorit e më pas, së bashku me LZHK-në e drejtuar nga Dash Shehi, kemi zyrtarizuar tashmë një koalicion ku kemi dorëzuar listat me 186 emra të kandidatëve për deputetë në të 12 qarqet. Unë do të garoj në qarkun e Vlorës.

Do të përdorim fatkeqësisht artificën e djegies së listave të mbyllura, pasi ne besojmë te listat e hapura. Listat e mbyllura shërbejnë si çadër për të fshehur individë që nuk kanë guxim të dalin në elektoratin shqiptar. Unë përfaqësoj të djathtën, jo vetëm nga bindjet, por edhe nga kontributi në PD. Iu bashkova PD-së kur ajo doli në opozitë me 1 milionë vota. Nuk kam bërë pirueta, i kam qëndruar një linje politike”, tha Agalliu.