Katër punonjës policie e arrestuar në flagrancë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP), Drejtoria Rajonale Shkodër-Lezhë, jane liruar ne Shkoder.
Sipas AMP-së, hetimet nisën pasi u konstatua se shtetasi Hasan Verracaku, ndaj të cilit ishte caktuar masa e sigurisë “Arrest në shtëpi”, nuk ndodhej në banesën ku duhej të mbahej nën mbikëqyrje.
Në përfundim të veprimeve hetimore u arrestuan: Inspektor Dorjan Hasandoçaj; Inspektor Gentian Xhanari; Inspektor Dioniz Hotaj; Punonjësi Ridvan Zefi, të gjithë me detyrë pranë Trupës Operacionale të Njësisë së Sigurisë Kombëtare Shkodër.
Ndërkohë, ndaj Hasan Ferracakut rëndon dyshimi për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”, pasi dyshohet se ka shkelur kushtet e masës së sigurisë të vendosur nga gjykata.
Hasan Ferracaku ndodhej në masën “Arrest në shtëpi” si i dyshuar për veprën penale të vrasjes me dashje, në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Velipojë pesë vite më parë.
Nga ajo ngjarje humbën jetën katër persona: vëllai i tij, Kujtim Ferracaku (59 vjeç), dy vëllezërit Edmond Gocaj (38 vjeç) dhe Xhovan Gocaj (25 vjeç), si edhe kamarieri Myzerim Zeneli (20 vjeç). Ndërsa Hasan Ferracaku dhe nipi i tij 17-vjeçar mbetën të plagosur.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
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