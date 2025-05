Gjykata e Durrësit ka lënë në burg Xhevdet Plakun dhe 5 të tjerët. Ndërsa në detyrim paraqitje ka lënë Alfred Hasanajn. Ata u arrestuan 2 ditë më parë, teksa po drekonin në një restorant në Gjirin e Lalzit.

I arratisuri nga burgu italian, Xhevdet Plaku në shoqërinë e të shumëkërkuarit, Flobenc Meçja, vëllezërve në kërkim, Voltan dhe Jugert Xhani, u arrestuan në Gjirin e Lalzit. Bashkë me ta, në pranga ranë Alfred Hasanaj, Fatjon Qesja e Oltion Hasani, të akuzuar për moskallëzim krimi. Gjatë arrestimit u sekuestruan edhe pistoletat të cilat i mbanin në tavolinë gati për qitje. Policia kishte një informacion në rrugë operative dhe kapi mat 7 personat e akuzuar per ngjarje te ndryshme kriminale, ndërsa po konsumonin një drekë me peshk e krudo.

Xhevdet Plaku njihet me nofkën “Kiss” nga Durrësi ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi është arratisur nga burgu i Ankonës në janar të këtij viti. 45-vjecari ishte dënuar në shtetin fqinj për trafik droge. Ndërsa Flobens Meçja, alias Gega alias Drini nga Shkodra ishte shpallur në kërkim nga SPAK-u prej një viti, si pjesë e dosjes “Plumbi i Artë”. 43 -vjecari akuzohet për veprat penale “Organizata kriminale” dhe “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve për të kryer vrasje”. Gjatë kontrollit, iu gjetën dy dokumente identifikimi të falsifikuara dhe 1 armë zjarri pistoletë me fishek në fole gati për qitje.

Voltan Xhani është i dyshuari kryesor për organizimin e vrasjes së Elis Rroshkodolit në lagjen “Ahmet Haxhiu” në Shkodër mesditën e 30 gushtit 2024. Policia thotë se 39 vjecari, resident në Holandë, ka siguruar armët dhe makinat që u përdorën në vrasje, ndërsa i vëllai, Jugerti e ka përkrahur në krim. Dy vëllezerit, sipas të dhënave në QKR, janë pronarë të disa bizneseve.

Dyshohet se motivi i vrasjes së Rroshkodolit është përplasja për trafikun e drogës në Holande dhe Belgjikë. Më herët për këtë ngjarje është arrestuar nga policia e Shkodrës dhe Xhulio Malo, 26 vjeç. Ndërsa makina e përdorur në krim është gjetur asokohe e çmontuar në një servis në Mullet.

Arrest me burg:

Voltan Xhani

Fatjon Qesja

Jugert Xhani

Oltion Hasani

Xhevdet Plaku (Kis)

Flobenc Meçja (Gega)

Detyrim paraqitje; ndalim dalje jashtë shteti:

Alfred Hasanaj